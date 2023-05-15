與大象合照手臂被咬斷　峇里島女遊客：聽到骨碎聲(有片)

美國一名女子早前到印尼峇里島旅遊期間，在馴象師的指引將手臂放在大象鼻子下方，與大象合照，詎料手臂遭大象吸入咀裡，甚至聽見手臂骨頭裂開的聲音，令女子痛不欲生，最後園方一度表示願意支付一半醫藥費，但突然失聯，直至該名女子接受傳媒訪問後，園方才按承諾賠償醫藥費。

美國《WMUR》電視台報道，美國一對夫婦早前到印尼峇里島度假，其中一日到當地一間大象園區酒店與大象互動。妻子Beth Bogar與大象一起游泳、騎乘大象後，一名馴象師帶她與和大象合照。Beth表示：「我不知道離得大象多近，馴象師指導我」直至對方建議她將手臂放在大象鼻子下方，突然，Beth感到手臂被大象吸啜到咀裡。她指：「我無法將手臂抽出來，我聽到骨碎聲，我就開始驚惶失措……這是我夢寐以求的假期，卻在最後一刻突然煞停。」