與女病人上床 淫醫生殖器塗可卡因致性伴氣斷亡 還在香檳杯唇膏落藥

恐怖醫生……德國一名46歲整形外科醫生與女病人上床，竟在生殖器塗上可卡因，導致女方中毒死亡，還以同樣手法「招呼」另外3名性伴，導致她們不同程度中毒。最終淫醫被判囚9年，並須向死者投保的保險公司賠償11,500英鎊(約10.3萬港元)醫療費用。

英國《每日郵報》報道，案發於2018年2月，德國知名整形外科醫生尼德比希勒(Andreas David Niederbichler)與曾是其病人的38歲人妻伊馮娜(Yvonne M)上床，口交前在生殖器塗抹可卡因，結果伊馮娜因吸食毒品在過程中斷氣身亡。

性伴約會後「飄飄然」

審訊期間，尼德比希勒聲稱伊馮娜事前知道他會塗抹可卡因，但法官不採納其自辯。警方調查發現，2015年9月至2018年2月期間另有3名性伴受害。尼德比希勒在她們的香檳杯、唇膏和牙膏偷偷放進可卡因，做愛期間亦同樣在生殖器塗上可卡因。3人供稱，與尼德比希勒約會後會很興奮、有飄飄然感覺，其中一人在約會後接連兩次撞車，另一人則昏倒跌傷。