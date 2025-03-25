與安倍晉三遇刺相關　日本法院要求統一教會解散

日本東京地方法院在今日（25日）裁決，要求世界和平統一家庭聯會，統稱「統一教」的宗教團體解散。有關教會也即時宣布就案件提出上訴。統一教會被指與前日本首相安倍晉三的遇刺案有關，原因是疑兇的山上徹也供稱因為母親迷信教會而向與統一教有關連的安倍報復，而日本文部科學省也因此在2023年提出解散教會。 日本文部科學省在2023年10月，提出解散統一教的命令，在今日東京地方法院正式作出裁決，指令團體需要按要求解散。法院是因應宗教團體涉嫌要求巨額的捐款及欺詐銷售手法，而勒令團體需要解散。統一教聲明指對有關決定表示遺憾，並隨即表明向高等法院提出上訴。

事緣在2022年7月，前首相安倍晉三在奈良縣出席拉票活動時，被當時41歲的疑兇山上徹也用自製的槍械近距離開槍行刺，安倍之後送院證實死亡。事後山上向警方供稱是因為其母親迷信教會，導致家庭破裂，因此他一直對教會及與教會有密切關係的安倍晉三懷恨在心，故最後留意到安倍出席有關的政治活動而決定當日行刺。事件導致日本社會關注有關宗教的事件，同時不少日本人同情山上的遭遇。日本政府也因此進行調查，並之後提出解散要求。 教會指裁決不公並會提出上訴 統一教會的聲明，指法院的判決錯誤解釋法律，並違反了日本的宗教法人法律。他們指出團體違反的僅是「民事的不法行為」，並不足以構成解散的理由，並指這裁法對日本的信仰自由及宗教帶來嚴重的影響。教會又表示，在安倍事件以後，在社交平台及媒體充斥對組織的錯誤觀點流傳，並造成對組織及信徒人權的侵害。

這是日本政府史上第3宗對宗教團體作出散解命令的裁決，此前2宗分別是1995年對發動東京地鐵沙林毒氣事件的奧姆真理教，以及在2002年1月，要求以假冒通靈騙財的明覺寺解散。