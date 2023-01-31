與家人吵架想詐死避世 23歲女IG找撞臉者當替身亂刀殺害

德國巴伐利亞州(Bavaria state)發生駭人命案，檢方表示，當地一名23歲伊拉克裔女子涉嫌為了詐死，在Instagram尋找與自己容貌相近的女性，然後夥同友人將她亂刀殺死。

英國《衛報》周一報道，南部巴伐利亞州城市Ingolstadt去年8月發現一名年輕女子陳屍在一輛平治內，滿身是血。起初有消息指，死者是Sharaban K，為一名住在慕尼黑、有伊拉克血統的23歲美容師。

Sharaban K的家屬認屍後確認身份，但翌日驗屍報告指，懷疑死者不是她本人，最後查出死者是居於巴登符騰堡州(Baden-Wurttemberg)的阿爾及利亞美容博客Khadidja O，同樣是23歲。

「替身謀殺案」

警方表示，兩名女子都留著黑色長髮，膚色相似，都化了濃妝，看來「明顯撞臉」。德國媒體因此將案件稱為「替身謀殺案」(Doppelganger murder)。

去年8月19日，Sharaban K與一名叫Sheqir K的23歲科索沃人，被巴伐利亞警方拘押候審，但當局直到本周才公開案情。檢方周一表示，根據調查，推測Sharaban K因為家庭糾紛而想躲藏起來，並且假裝自己已死。

社交平台用假名約受害人

警方懷疑在命案發生前一周，Sharaban K聯絡了幾名與她容貌相似的女性網友，她在社交平台上用了許多假名，設法約見網友，但起初無人上釣。但案中死者Khadidja O同意見面，報道指，Sharaban K聲稱會給對方化妝品，藉此騙她赴約。

命案當日，Sharaban K與同黨開車去受害人的住所接人，載她前往一處森林，編造藉口讓她下車，將其亂刀捅死。警方指，凶器仍未找到，但有很多證據，「受害人被捅50多刀喪命，面目全非」。

檢方說，兩名疑犯隨後將屍體抬上他們的平治房車，然後開車前往Ingolstadt，將車停在多瑙河岸邊一個寧靜的住宅區。Sharaban K的父母去年8月16日發現這輛車。

檢方指，調查仍在進行，兩名疑犯一旦被定罪，將面臨終身監禁。