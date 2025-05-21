與普京通話後 雙方表面和諧 特朗普：俄烏將立即啟動停火談判

美國總統特朗普同俄羅斯總統普京周一通話2小時，討論俄烏戰事。雙方之後齊唱好通話，惟實質進展欠奉。特朗普在社交平台發文，形容與普京的通話非常好，並指俄烏將立即啟動停火談判，就停火條件進行協商。普京則說，願與烏方就未來可能達成和平條約制定備忘錄。特朗普又指，梵蒂岡已表明非常願意主辦和談。
特朗普指，俄羅斯希望在這場悲慘的大屠殺結束後，與美國開展大規模貿易，他表示贊同，形容俄羅斯擁有巨大機會創造大量就業和財富，潛力無限。同樣，在國家重建過程中，烏克蘭亦能從貿易中受益匪淺。特朗普並說，已跟烏克蘭總統澤連斯基及歐洲領導人，包括歐盟委員會主席馮德萊恩、法國總統馬克龍、意大利總理梅洛尼、德國總理默茨和芬蘭總統斯圖布舉行電話會議，通報與普京的通話情況，梵蒂岡並表示非常願意主辦和談。
普京：願與烏方達成和平條約
普京則認為與特朗普的會談內容充實、坦誠並非常有益。他指俄方贊成停戰，但必須制定出最有效途徑走向和平，願與烏方就未來可能達成和平條約制定備忘錄，當中包含若干條款，例如達成和平的原則、和平條約的簽署時間，以及在達成相應協議後，在一段時間內停火等。普京強調，問題在於俄烏應展現最大的和平意願，找到令各方都能接受的妥協方案，而俄方的立場明確，最重要是消除這場危機的根源。
澤連斯基：不會在領土問題妥協
澤連斯基在美俄領導人通話前後，分別與特朗普通話。他表示，曾要求特朗普不要在烏克蘭不在場下，作出任何有關烏克蘭的決定。他又說，烏方願與俄方以任何能夠產生結果的形式直接談判，但不會在領土問題妥協。在北京，外交部發言人毛寧重申，在烏克蘭危機問題上，中方支持一切有利和平的努力，亦支持俄烏直接對話談判，透過政治解決危機，希望各方通過對話談判，達成一個公平、持久、有約束力，並是各當事方都接受的和平協議。被問到中方會否考慮參與會談，毛寧表示中方願意根據當事方的意願，同國際社會一道，為最終化解危機、實現持久和平繼續發揮建設性作用。