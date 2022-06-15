與普京通電話 習近平：獨立判斷烏克蘭問題

新華社報道，中國國家主席習近平今日下午與俄羅斯總統普京通電話。兩人就烏克蘭問題交換意見，習近平強調中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，積極促進世界和平，促進全球經濟秩序穩定。各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決。中方願繼續為此發揮應有作用。

中俄關係保持良好發展勢頭

習近平在談話中指出，今年以來，面對全球性動蕩變革，中俄關係保持良好發展勢頭。兩國經貿合作穩步推進，黑河－布拉戈維申斯克公路橋實現通車，打通一條兩國互聯互通的新通道。中方願同俄方推動雙邊務實合作行穩致遠。中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作，加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調，促進新興市場國家和發展中國家團結合作，推動國際秩序和全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

普京：反對任何勢力借口新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政

普京表示，在習近平主席堅強領導下，中國取得卓越發展成就，俄方表示衷心祝賀。今年以來，俄中務實合作穩步發展。俄方支持中方提出的全球安全倡議，反對任何勢力借口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政，願同中方加強多邊協作，為推動世界多極化和建立更加公正合理的國際秩序作出建設性努力。