與米奇合照無錢俾遭纏住逼刪相　網紅揭示紐約時代廣場呃錢黨(有片)

曾出演Netflix《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的英國網紅Husnain Asif日前到美國紐約旅遊時，在時代廣場發現有大量穿著卡通人物布偶裝人士與遊客合照，詎料Husnain與「米奇」、「米妮」等合照後，發現他們原來是當地招搖撞騙的「呃錢黨」。
Husnain日前到時代廣場，發現有大量穿著卡通人物布偶裝的人，包括有迪士尼的「米奇」和「米妮」角色、《芝麻街》的「Elmo」等知名角色，他們都熱情主動地與遊客合照看似友善。從Husnain上傳的影片顯示，他拿著相機和米奇等合照，拍完後說了一聲「謝謝」就準備離開，詎料這群人偶竟從後面追著他要錢，甚至明言Husnain不給錢就要刪照片，其中一個人偶還說：「你無錢就應該留在家裡！」
網民：自由女神追著我要錢
報道指，這些穿著卡通人物布偶裝的人會在時報廣場徘徊，主動靠近遊客一起合照，之後要求支付10美元至50美元(78港元至390港元)不等的費用，不配合將持續糾纏。事實上，這些人偶都沒有支付迪士尼或芝麻街等版權費用，意味他們都是「冒牌貨」，紐約市政府為了杜絕這情況，已經通過法律禁止穿戲服的角色在指定區域內出現。
Husnain的影片享後獲得熱烈迴響，許多網民都分享自己被騙的慘痛經歷，「我完全沒意識到必須付錢給他們，有一個穿著自由女神像裝的人就一直追著我，最後我只能躲進玩具反斗城」、「告訴他們身上沒現金也沒用，他們要求我打開app立刻轉帳20美元」。