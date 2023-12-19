與米奇合照無錢俾遭纏住逼刪相　網紅揭示紐約時代廣場呃錢黨(有片)

曾出演Netflix《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的英國網紅Husnain Asif日前到美國紐約旅遊時，在時代廣場發現有大量穿著卡通人物布偶裝人士與遊客合照，詎料Husnain與「米奇」、「米妮」等合照後，發現他們原來是當地招搖撞騙的「呃錢黨」。

Husnain日前到時代廣場，發現有大量穿著卡通人物布偶裝的人，包括有迪士尼的「米奇」和「米妮」角色、《芝麻街》的「Elmo」等知名角色，他們都熱情主動地與遊客合照看似友善。從Husnain上傳的影片顯示，他拿著相機和米奇等合照，拍完後說了一聲「謝謝」就準備離開，詎料這群人偶竟從後面追著他要錢，甚至明言Husnain不給錢就要刪照片，其中一個人偶還說：「你無錢就應該留在家裡！」