與AUKUS領袖會面前　辛偉誠宣佈英國增60億美元國防開支

英、美及澳洲三國的領袖，周一（13日）會在美國的聖地牙哥會面。當中會討論澳洲向美國，購買至少4艘維珍尼亞級核動力潛艇。之後再透過英國協助，自行建造修改自英國機敏級的核潛艇。有關的軍事合作計劃，被視為針對中國在太平洋的軍事企圖。

目標增至佔GDP 2.5%

英國將中國及俄羅斯列為有需要增加國防開支的來源，英國在2021年的外交報告指出，需要增加國防開支來應對新的威脅。辛偉誠在聲明表示：「在去年，我們已見識到國際的危機是如何影響我們的家，在俄羅斯入侵烏克蘭，引致能源和食物價格上漲。我們要築好防線，從經濟安全到科技供應鏈，以至專門的情報，都需要確保我們不會再受敵對勢力的行動所影響。」

辛偉誠指出，長遠希望至2025年，將國防開支增加至國民生產總值的2.5%。根據世界銀行的數字，英國在2021至22年度的國防開支已達國民生產總值的2.2%，約為550億美元（約4,315.9港元）。