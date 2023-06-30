與FB共進退　Google搜尋引擎因應網絡法移除加國新聞

美國科技企業巨擘Google周四(29日)公布，將因應加拿大政府通過的新法例，於搜尋引擎中移除所有關於加拿大的新聞內容，與社交平台Facebook(FB)共同反對該國要求社交平台向當地新聞出版商付款的新法案。 加拿大媒體業呼籲政府更加嚴格監管網路巨頭，讓新聞企業得以彌補近年來因FB和Google佔據網上廣告市場而遭受的財務損失。加拿大國會上周完成稱為「C-18」法案的《網上新聞法》(Online News Act)立法程序。法案強制要求使用加拿大新聞內容的互聯網企業，必須與新聞媒體協商以付費方式，換取上載新聞內容的權利。法案大約於6個月後生效。

加網民仍可透過其他新聞媒體瀏覽當地新聞 一直反對C-18法案的FB母公司Meta在法案通過後宣布，法案生效後，將移除FB及另一個社交平台Instagram(IG)上所有加拿大新聞。同樣反對法案的Google周四在網頁宣布，已經作出決定並通知加拿大政府，法案生效後，即時移除所有加拿大新聞及連結，包括Google News內的加拿大新聞。雖然如此，加拿大網民可以透過其他新聞媒體，包括美國霍士新聞(Fox News)或英國廣播公司(BBC)網頁，瀏覽涉及加拿大的新聞。