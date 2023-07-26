舊玩具｜古董搖搖木馬拍賣 有一毛骨悚然特點︰自己識郁 原主人是靈媒 曾這樣用它

舊玩具如何處理？除自己拿舊玩具回收或找人上門回收玩具，又或把舊毛公仔等玩具捐掉、回收或放上網賣掉外，若舊玩具極具價值也可以拿去拍賣。英國近日有一件舊玩具拍賣，惹網民議論。即將在坎特伯雷拍賣行(Canterbury Auction Gallery)拍賣拍賣的舊玩具是一隻搖搖木馬，其樣子相當「有年紀」，似乎是一年古董，而其「賣點」之一是︰它可能會自己移動。

這隻搖搖木馬的原主人是上世紀四十年代靈媒Dick Godden。木馬現主人Kelly是Godden的曾孫女，她近日受訪時聲言不想有人在不知情下投得了該木馬，認為有需要說出它的身世。據報曾祖母曾告訴家人，一次外出回家時發現該木馬移動至別處，「有一天，我的曾祖母Irene回到家時發現這木馬移動到客廳中央」，起初曾祖母以為是其他孫仔孫女來過玩耍，因為他們經常去完海灘便會入屋洗澡，但那次曾祖母沒有在往常的地方找到濕毛巾，知道孫仔孫女根本沒來過……