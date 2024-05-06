航班取消仍賣「幽靈機位」 澳航同意支付6600萬美元罰款兼賠償旅客

幽靈航班……澳洲航空公司(Qantas)遭控售賣早已取消航班的機位，周一(6日)同意支付6,600萬美元(約5.15億港元)罰款。

澳洲競爭及消費者保護委員會表示，澳航承認，儘管有數以萬計航班已取消，該公司仍做廣告來銷售這些航班的機位，「誤導了消費者」。

8.6萬旅客受影響

對於受到航班取消和改機票混亂影響的8.6萬旅客，澳航也將撥出1,300萬美元(約1億港元)來賠償。

澳洲競爭及消保會主席Gina Cass-Gottlieb批評：「澳航的做法很過分，令人無法接受……許多消費者是在訂了已經被取消的幽靈機位後，才安排度假、商務、旅行的計劃。」