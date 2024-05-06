航班取消仍賣「幽靈機位」 澳航同意支付6600萬美元罰款兼賠償旅客

幽靈航班……澳洲航空公司(Qantas)遭控售賣早已取消航班的機位，周一(6日)同意支付6,600萬美元(約5.15億港元)罰款。
澳洲競爭及消費者保護委員會表示，澳航承認，儘管有數以萬計航班已取消，該公司仍做廣告來銷售這些航班的機位，「誤導了消費者」。
8.6萬旅客受影響
對於受到航班取消和改機票混亂影響的8.6萬旅客，澳航也將撥出1,300萬美元(約1億港元)來賠償。
澳洲競爭及消保會主席Gina Cass-Gottlieb批評：「澳航的做法很過分，令人無法接受……許多消費者是在訂了已經被取消的幽靈機位後，才安排度假、商務、旅行的計劃。」
澳航致歉
澳航表示，在某些案例中，客戶預訂的航班是在「兩天或以上」的時間前被取消。行政總裁Vanessa Hudson承認，公司「讓客戶失望，也沒有達到我們自己設定的標準」。她發聲明表示：「我們知道許多客戶因我們未能及時提供取消通知而受影響，我們深表歉意。」
旅客對澳航抱怨連連
澳航成立至今已有103年歷史，長期以來被稱為「澳洲精神」，背負著挽回自身聲譽的使命。
旅客連聲抱怨票價猛漲、服務草率，加上新冠疫情期間解僱1,700名地勤人員，澳航面臨消費者的強烈不滿。他們早前曾為銷售「幽靈航班」機位辯解，稱顧客買的不是特定座位的機票，而是「一些權利」，以及公司將「盡最大努力讓消費者準時抵達目的地」的承諾。