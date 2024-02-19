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國際
2024-02-19 13:53:00

航空公司推「驚喜航班」目的地是謎　逾千人搶住要

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航空公司推「驚喜航班」目的地是謎，逾千人搶住要。(資料圖片)

航空公司推「驚喜航班」目的地是謎，逾千人搶住要。(資料圖片)

瑞典北歐航空(Scandinavian Airlines)近期宣布，自家的「EuroBonus」忠誠度計劃會員有機會預訂「驚喜航班」體驗，所謂的「驚喜」也就是「未知目的地」。雖然沒有指明目的地，但已獲得1,000名會員登記認購。

綜合報道，消息於12日宣布後，短短幾分鐘內就有超過1,000名會員登記參加這種有如買福袋般的驚喜航班。24小時後，相關登記已經關閉，獲選者有額外的24小時確認座位並換購。不過，獲選的旅客不是直接付錢，而是要以3萬英里的里數換取；如果獲選旅客沒有足夠的里數或積分，則可以購買所需的剩餘里數。這趟航班將在45日從丹麥哥本哈根起飛，48日返回同一城市。至於已登記、卻沒有獲選的旅客，會被排入候補名單。

驚喜航班在飛行途中才會告知目的地。(資料圖片)

驚喜航班在飛行途中才會告知目的地

報道指，北歐航空在神秘目的地航班起飛前，旅客能獲得的唯一線索僅是該航班的飛行時間，隨著神秘航班起飛的日期接近，航空公司會給予已確認座位的旅客一份指引，通知他們行李要帶甚麼。至於目的地，要等到該航班飛行途中的某個時刻才會宣布。北歐航空執行副總裁兼商務長Paul Verhagen表示：「與其他熱衷者一起展開冒險和神秘旅程，在途中尋找新連結和友誼，真令人興奮。」「這不只是旅程，而是會伴隨你一生的奇妙旅程。」

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其實北歐航空不是第一家提供神秘目的地航班的航空公司。2023年，匈牙利廉航威茲航空(Wizz Air)展開一個神秘目的地航班，從意大利威尼斯出發，載著整架班機旅客前往沙地阿拉伯。

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