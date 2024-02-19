航空公司推「驚喜航班」目的地是謎　逾千人搶住要

瑞典北歐航空(Scandinavian Airlines)近期宣布，自家的「EuroBonus」忠誠度計劃會員有機會預訂「驚喜航班」體驗，所謂的「驚喜」也就是「未知目的地」。雖然沒有指明目的地，但已獲得逾1,000名會員登記認購。

綜合報道，消息於12日宣布後，短短幾分鐘內就有超過1,000名會員登記參加這種有如買福袋般的驚喜航班。24小時後，相關登記已經關閉，獲選者有額外的24小時確認座位並換購。不過，獲選的旅客不是直接付錢，而是要以3萬英里的里數換取；如果獲選旅客沒有足夠的里數或積分，則可以購買所需的剩餘里數。這趟航班將在4月5日從丹麥哥本哈根起飛，4月8日返回同一城市。至於已登記、卻沒有獲選的旅客，會被排入候補名單。