航空公司2025最新排名　卡塔爾航空重返榜首

專門協助旅客處理航班問題與賠償申請的AirHelp，近日公布2025年航空公司評比。曾蟬聯6次冠軍的卡塔爾航空(Qatar Airways)重返榜首，令人意外的的是全球排名前10的航空公司中沒有任何1家來自美國。
AirHelp根據「航班準點率」、「旅客滿意度」以及「理賠處理效率」等標準，對全球117間大型航空公司自2024年10月至2025年9月期間的相關數據進行全面分析，最終才得出這份排名。結果顯示，卡塔爾航空、阿提哈德航空(Etihad Airways)與維珍航空(Virgin Atlantic Airways)位居前三，在所有評估面向均展現亮眼成績。
本港國泰航空排名第51位
其後順序為澳洲航空(Qantas)、馬爾他航空(KM Malta Airlines)、墨西哥航空(Aeromexico)、阿曼航空(Oman Air)、沙特阿拉伯航空(Saudia)、布魯塞爾航空(Brussels Airlines)及、波蘭航空(LOT Polish Airlines)。美國航空(American Airlines)則在排名中名列全球第11名，是表現最佳的美國航空公司。至於本港的國泰航空(Cathay Pacific)則排名第51位。