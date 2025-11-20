航空公司2025最新排名　卡塔爾航空重返榜首

專門協助旅客處理航班問題與賠償申請的AirHelp，近日公布2025年航空公司評比。曾蟬聯6次冠軍的卡塔爾航空(Qatar Airways)重返榜首，令人意外的的是全球排名前10的航空公司中沒有任何1家來自美國。

AirHelp根據「航班準點率」、「旅客滿意度」以及「理賠處理效率」等標準，對全球117間大型航空公司自2024年10月至2025年9月期間的相關數據進行全面分析，最終才得出這份排名。結果顯示，卡塔爾航空、阿提哈德航空(Etihad Airways)與維珍航空(Virgin Atlantic Airways)位居前三，在所有評估面向均展現亮眼成績。