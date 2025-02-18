航空安全堪憂！美國聯邦航空管理局數百員工被裁 工會：本已人手不足

馬斯克領導的政府效率部(DOGE)大肆整頓聯邦政府，接連向政府部門和機構開刀，工會發言人周一(17日)表示，約300名聯邦航空管理局(FAA)員工在過去的周末收到解僱通知。工會指FAA原本就人手不足，裁員後工作量將更沉重，近期接連發生航空事故，這樣的決定令人無法接受。 全國廣播公司(NBC)引述工會發言人報道，收到解僱通知的包括維修技工、航空資訊專家、環保專家、航空安全助理及管理與計劃助理等，多數在FAA工作未滿一年，是試用期員工。DOGE此舉令其他聯邦機構試用期員工猜測是否同樣會被「炒魷」，共約20萬人。

美國近期接連發生空難 美國自1月以來接連發生嚴重航空事故，其中1月29日，一架客機準備降落華盛頓列根機場時與黑鷹直升機在空中相撞，雙雙墜河，2機共67人無人生還。2天後，一架載著6名墨西哥人的救傷專機在費城鬧區撞民居墜毀，機上6人及地面一人死亡。2月8日，一架載有10人的小型飛機在白令海上空墜海，全部人罹難。

員工被裁與工作表現無關 美國專業航空安全專家工會(Professional Aviation Safety Specialists)在上周六(15日)發聲明指，有員工最早在上周五(14日)晚7時收到解僱通知，至午夜陸續有員工收到，數百人受影響。工會主席什佩羅(David Spero)表示，工會對政府無理解僱FAA試用期員工，感到憂慮及失望，他們被裁不是與工作表現或行為有關。

工會：員工許多是退伍軍人 什佩羅說：「這些人並非沒姓名或面孔的官僚，他們是我們的家人、朋友和鄰居，他們為社區做出貢獻，其中許多人是退伍軍人。隨意棄掉這些選擇為美國人民服務的敬業公務人員，實在可恥。」 工會聲明批評裁員決定倉卒，FAA本已人手不足，現在數百人被解僱將加重員工的負擔，也將對公共安全構成嚴重威脅。過去一個月發生3宗致命航空事故後，這樣的決策更令人無法接受。 機場控制塔長期人手短缺 華盛頓墜機事故後，美媒引述FAA內部報告報道，事發時列根機場控制塔僅有一名空管員當值，同時指揮客機與直升機，正常的人手編配為2人。美媒指，空管員人手短缺是美國機場的通病。