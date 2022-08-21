航空安全｜正副機師瞌眼瞓錯過降落遭停職 唔通有苦衷？

咁離譜？定另有苦衷？埃塞俄比亞航空(Ethiopian Airlines)一班客機飛抵目的地後錯過降落，不斷在空中盤旋，控制塔未能聯絡機師，原來是正副機師當時都睡著，直至自動駕駛系統發出警報，兩人才驚醒。

飛行資訊網站《航空先驅》報道，事發於本月15日，涉事的波音737-800客機從蘇丹首都喀土穆，飛往埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴。飛行追蹤網站顯示，客機一直按原定路線飛行約1.5小時，但到達亞的斯亞貝巴國際機場上空時，並無降落，以自動駕駛系統在3.7萬呎高空繞圈。

控制塔人員多次聯絡機師不果，原來兩名機師都睡著，直至客機飛越跑道後，自動駕駛系統解除並發出警報，兩名機師才驚醒，即人手控制客機。客機最終在25分鐘後安全降落。