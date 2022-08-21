航空安全｜正副機師瞌眼瞓錯過降落遭停職 唔通有苦衷？

咁離譜？定另有苦衷？埃塞俄比亞航空(Ethiopian Airlines)一班客機飛抵目的地後錯過降落，不斷在空中盤旋，控制塔未能聯絡機師，原來是正副機師當時都睡著，直至自動駕駛系統發出警報，兩人才驚醒。
飛行資訊網站《航空先驅》報道，事發於本月15日，涉事的波音737-800客機從蘇丹首都喀土穆，飛往埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴。飛行追蹤網站顯示，客機一直按原定路線飛行約1.5小時，但到達亞的斯亞貝巴國際機場上空時，並無降落，以自動駕駛系統在3.7萬呎高空繞圈。
控制塔人員多次聯絡機師不果，原來兩名機師都睡著，直至客機飛越跑道後，自動駕駛系統解除並發出警報，兩名機師才驚醒，即人手控制客機。客機最終在25分鐘後安全降落。
航空安全｜專家：機師過勞已非新鮮事
埃塞俄比亞航空其後證實，涉事航班曾短暫與控制塔失聯，直至降落前恢復聯絡，兩名機師已停職受查。
航空專家Alex Macheras推斷，今次事件或與機師過勞有關，「機師過勞已不是新鮮事，長期都是對國際飛行安全的最嚴重威脅之一」，事件令人「深切關注」。有網民對該兩名機師表達同情，「我不會怪責這些埃國機師，事件可以在全球任何機組人員身上發生，大概早已發生，應該歸咎航空公司和監管當局」。
意大利航空早前已有機師因飛行期間打瞌睡被解僱。另外，美國西南航空和達美航空機師今年4月去信公司高層，指航空旅遊需求正在增加，加上惡劣天氣導致航班取消，引發混亂，令機師勞累情況加劇，威脅航空安全，為此促請航空公司正視。