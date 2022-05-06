航空安全｜維珍航班半空折返 副機師自爆飛行考試「肥佬」

英國維珍航空一架載有約260名乘客的空中巴士A330客機，周一從倫敦飛往美國紐約，升空僅40分鐘便要折返倫敦希思羅機場，皆因副機師向機長說自己在最後一次飛行考試「肥佬」，還未完成訓練。機上搭客較原定時間遲了近3小時才飛抵紐約。

維珍事後向乘客道歉，但只稱因「編更」出錯客機須折返。涉事航班周一早上9時41分起飛，於10時19分折返，並在11時12分降落。消息人士稱，「飛機當時已在愛爾蘭上空，竟發現副機師仍然在受訓中。」他指，機長別無選擇只好返回希思羅機場，找更富經驗的機師補替，機組人員感到尷尬，乘客則大發雷霆。民航副機師都是合資格的機師，負責航班的安全，並在飛行中協助機長，以及與地面控制塔溝通。機長和副機師通常一起控制客機飛行，但機長要為航班發生的事負上最終責任。