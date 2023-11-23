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國際
2023-11-23 14:28:00

航空醜聞｜印度最大航空公司嫌乘客少呃人落機　兼拒絕安排住宿

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印度最大航空公司嫌乘客少呃人落機，兼拒絕安排住宿。(X)

印度最大航空公司嫌乘客少呃人落機，兼拒絕安排住宿。(X)

印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）在周日（19日）傳出因為嫌乘客數量太少而拒絕起飛，竟然「呃」旅客落飛機，事後更沒有為他們安排住宿，導致包括2名年長者在內的6位乘客，被迫在機場過夜，直到隔天早上再登機前往目的地。

綜合報道，靛藍航空一班客機原定於周日從印度旁遮普邦Amritsar飛往Chennai，途中在Bengaluru轉機時，航空公司發現只有6名乘客繼續飛往Chennai，考量到飛行恐怕不符成本，靛藍航空決定拒絕載客，由於擔心乘客不答應，堂堂印度最大航空公司竟然欺騙各人。航空公司聲稱6名乘客需要轉搭另一班準備起飛的航班，但當乘客落機之後，才發現前往Chennai的「另一班機」早已起飛。靛藍航空更誇張的是，對這6名乘客完會沒有補償，包括無為他們安排住宿，任由他們在機場裡「自生自滅」。

靛藍航空擔心乘客不答應，堂堂印度最大航空公司竟然欺騙各人落機。(X)

靛藍航空擔心乘客不答應，堂堂印度最大航空公司竟然欺騙各人落機。(X)

乘客：經理稱各人不合資格而拒供住宿

其中一名乘客事後受訪時指，他們當時有跟地勤人員爭拗，但對方沒有提供任何協助，直至靛藍航空的機場助理經理出現，向他們承認疏失，卻以他們不符合資格而拒絕提供住宿，形容對方「厚顏無恥」。6名乘客最後到翌日才被安排搭乘另一架班機前往目的地。報道指，靛藍航空是全印度最大的航空公司，今年的載客量佔國內六成以上，靛藍航空回覆傳媒查詢時，僅表示會深入調查事件始末，拒絕就事件作出任何回應。

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