航空醜聞｜印度最大航空公司嫌乘客少呃人落機　兼拒絕安排住宿

印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）在周日（19日）傳出因為嫌乘客數量太少而拒絕起飛，竟然「呃」旅客落飛機，事後更沒有為他們安排住宿，導致包括2名年長者在內的6位乘客，被迫在機場過夜，直到隔天早上再登機前往目的地。

綜合報道，靛藍航空一班客機原定於周日從印度旁遮普邦Amritsar飛往Chennai，途中在Bengaluru轉機時，航空公司發現只有6名乘客繼續飛往Chennai，考量到飛行恐怕不符成本，靛藍航空決定拒絕載客，由於擔心乘客不答應，堂堂印度最大航空公司竟然欺騙各人。航空公司聲稱6名乘客需要轉搭另一班準備起飛的航班，但當乘客落機之後，才發現前往Chennai的「另一班機」早已起飛。靛藍航空更誇張的是，對這6名乘客完會沒有補償，包括無為他們安排住宿，任由他們在機場裡「自生自滅」。