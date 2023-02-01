艾力寶雲槍擊案｜艾力寶雲與1名軍械專家被控過失殺人

荷李活影星艾力寶雲(Alec Baldwin)在2021年10月拍攝電影《Rust》時，以裝有實彈的道具意外槍殺42歲女攝影師哈欽斯(Halyna Hutchins)。艾力寶雲及負責監督片場槍械道具的女軍械管理人古鐵雷斯·里德(Hannah Gutierrez-Reed)，被正式起訴過失殺人罪。法庭將會裁定案件表證是否成立，預計需時60日。

新墨西哥州檢察部提交的文件指，艾力寶雲無使用塑膠或仿製手槍綵排，並非業界標準，又指他拍攝前未有完成槍械訓練，指控他的嚴重過失行為導致死者身亡。

哈欽斯的丈夫Matthew Hutchins透過律師發聲明，感謝檢察官的決定，亦希望司法系統能保障公眾，並追究違法者的責任。

2名被告都堅稱自己清白。艾力寶雲的律師拒絕再評論案件，只是重申之前發表的聲明，形容有關指控是可怕的司法不公情況，表明會在法院抗爭到底。