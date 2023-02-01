熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-02-01 10:25:00

艾力寶雲槍擊案｜艾力寶雲與1名軍械專家被控過失殺人

分享：

荷李活影星艾力寶雲(Alec Baldwin)202110月拍攝電影《Rust》時，以裝有實彈的道具意外槍殺42歲女攝影師哈欽斯(Halyna Hutchins)艾力寶雲及負責監督片場槍械道具的女軍械管理人古鐵雷斯·里德(Hannah Gutierrez-Reed)，被正式起訴過失殺人罪。法庭將會裁定案件表證是否成立，預計需時60日。

艾力寶雲與1名軍械專家被控過失殺人。(資料圖片)

艾力寶雲與1名軍械專家被控過失殺人。(資料圖片)

新墨西哥州檢察部提交的文件指，艾力寶雲無使用塑膠或仿製手槍綵排，並非業界標準，又指他拍攝前未有完成槍械訓練，指控他的嚴重過失行為導致死者身亡。

哈欽斯的丈夫Matthew Hutchins透過律師發聲明，感謝檢察官的決定，亦希望司法系統能保障公眾，並追究違法者的責任。

2名被告都堅稱自己清白。艾力寶雲的律師拒絕再評論案件，只是重申之前發表的聲明，形容有關指控是可怕的司法不公情況，表明會在法院抗爭到底。

女軍械管理人古鐵雷斯·里德(Hannah Gutierrez-Reed)。(網上圖片) 死者哈欽斯(Halyna Hutchins)。(網上圖片)

檢察官曾指艾力寶雲等其中一人盡責可避免慘劇

案發在前年10月，艾力寶雲監製的一部電影在新墨西哥州一個牧場取景期間，一把道具手槍射出子彈，射擊中哈欽斯及一名導演，哈欽斯送院後傷重不治。檢察官Andrea Beeb認為，假如艾力寶雲、古鐵雷斯·里德或副導演David Halls其中一人有盡責，哈欽斯就可能會在生。根據新墨西哥州法律，過失殺人罪最高可判處18個月監禁和5,000美元罰款。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受