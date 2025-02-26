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國際
2025-02-26 14:46:59

芝加哥私人飛機誤闖機場跑道　險撞正降落客機(有片)

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西南航空一架客機在芝加哥中途國際機場降落時，有私人飛機未經授權進入跑道，兩機幾乎相撞，西南航空客機緊急復飛。(影片截圖)

西南航空一架客機在芝加哥中途國際機場降落時，有私人飛機未經授權進入跑道，兩機幾乎相撞，西南航空客機緊急復飛。(影片截圖)

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美國再發生民航客機事故，西南航空一架客機在芝加哥中途國際機場降落時，有私人飛機未經授權進入跑道，兩機幾乎相撞，西南航空客機緊急復飛，在上空盤旋並最終安全著陸。美國聯邦航空管理局將就事件展開調查。

西南航空一架客機在芝加哥中途國際機場降落時，有私人飛機未經授權進入跑道，兩機幾乎相撞，西南航空客機緊急復飛。(影片截圖) 西南航空一架客機在芝加哥中途國際機場降落時，有私人飛機未經授權進入跑道，兩機幾乎相撞，西南航空客機緊急復飛。(影片截圖) 西南航空一架客機在芝加哥中途國際機場降落時，有私人飛機未經授權進入跑道，兩機幾乎相撞，西南航空客機緊急復飛。(影片截圖) 西南航空一架客機在芝加哥中途國際機場降落時，有私人飛機未經授權進入跑道，兩機幾乎相撞，西南航空客機緊急復飛。(影片截圖) 西南航空一架客機在芝加哥中途國際機場降落時，有私人飛機未經授權進入跑道，兩機幾乎相撞，西南航空客機緊急復飛。(影片截圖) 西南航空一架客機在芝加哥中途國際機場降落時，有私人飛機未經授權進入跑道，兩機幾乎相撞，西南航空客機緊急復飛。(影片截圖) 西南航空一架客機在芝加哥中途國際機場降落時，有私人飛機未經授權進入跑道，兩機幾乎相撞，西南航空客機緊急復飛。(影片截圖)

事發在當地周二早上近9時，涉事私人飛機準備前往田納西州諾斯維爾，控制塔指示跑道路線後，機長覆述時出錯，並駛入西南航空一架波音737-800客機正準備降落的跑道，片段顯示，該架由內布拉斯加州奧馬哈出發的客機緊急再次爬升，避過相撞，不久後安全降落。 

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機長覆述時出錯

通訊紀錄顯示，空中交通管制員當時指示私人飛機在「4L跑道上左轉，穿過31L跑道並在31C跑道前等待」，對方回應稱「好的，左轉至2…呃…4L，越過22或13C」，空管員立即稱「不是，越過31L，在31C等待」。西南航空機師見私人飛機誤闖跑道，決定爬升並在飛至3,000呎高空時詢問塔台「發生甚麼事」。

美國聯邦航空管理局稱，涉事私人飛機在未獲管制人員批准下擅自進入跑道，聯邦航空管理局及美國國家運輸安全委員會正調查事件。美國交通部長達菲強調，機師必須遵守空管員指示，否則執照將被吊銷。營運私人飛機的公司說，已知悉事件並已展開調查。西南航空表示，機組人員在事件中遵循安全程序，強調乘客和員工的安全至為重要。

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