芝加哥8歲女童愛玩滑板車 鄰居不滿太嘈當街將她「處決」

父親事發時在場，目睹女兒被槍擊，立即上前試圖制服古德曼，兩人糾纏間，古德曼被自己手槍射出的子彈打中左眼上方。他其後亦被送院治療。

美國芝加哥一名8歲女童當街遭鄰居槍殺，只因她玩滑板車時聲浪過大……媒體報道，案發於本月5日晚上8時許，芝加哥西北部波特奇公園(Portage Park)附近一處社區，43歲男子古德曼(Michael Goodman)突然從公寓大樓走到街上，於一處住家門外朝8歲女童梅迪納(Sarabi Medina)頭部開了數槍。女童其後被送院，經搶救後不治。

女童一家與疑兇早有積怨

報道指，女童與疑兇住在同一幢公寓。女童一家的鄰居兼好友凱莉表示，疑兇之前曾因為噪音問題與女童和她的父親發生爭執，「當他走出來開槍之前，他說他們聲音太大」。據指事發前，父親給女童零用錢讓她去買雪糕，正當女童拿著自己和爸爸的雪糕，騎著滑板車回到家門口時，就慘遭古德曼槍殺。

另一名鄰居詹姆斯則指，遇害女童「總是在這裡來回騎著滑板車」，是受到爸爸疼愛的小女孩，「她不該這樣就離開」。報道指，女童母親於2018年亦死於槍械暴力案。

目前案件仍在調查中，警方表示疑兇似乎有預謀殺人。他被捕後已遭控一級謀殺罪，於周一(本月7日)出席保釋聆訊。