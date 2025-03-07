芝士條超似Pokémon「噴火龍」　以逾68萬元天價成交(有片)

零食品牌Cheetos一塊火辣口味的芝士條，因其形狀酷似Pokémon中的噴火龍(Charizard)，這塊長約7厘米的奇多，被設置在一張訂製的Pokémon卡上，並放在特製的收藏盒內，這個被暱稱為「奇多噴火龍」(Cheetozard)的芝士條，拍賣最終以8.78萬美元(約68.25萬港元)天價成交。
綜合報道，根據拍賣網站Goldin的官網，這款龍形辣味零食由一間運動紀念品公司在2018至2022年間發現，其後被放入保險箱存放了大約5年，才被人重新發現。今次拍賣於2月10日以250美元(約1,943港元)起標，價格迅速飆升至高達五位數，經過60位競標後，最終於上周日(2日)以以7.2萬美元(近56萬港元)成交，加上買家按成交價應付的佣金，總價達到8.78萬美元。
奇多母公司回覆「雙眼」表情符號以表驚訝
Goldin拒絕透露買家身分，但表示來自世界各地的人們訪問了其網站觀看這場持續近一個月的拍賣。奇多的母公司、百事公司旗下的 Frito-Lay，則在 Goldin 的IG 貼文下回覆了一個「雙眼」表情符號，似乎也對這場天價交易感到驚訝。百事食品美國公司營銷高級副總裁Tina Mahal表示，奇多的製作過程都是經過精心設計，獨一無二，「奇多噴火龍」也不例外，她又說：「粉絲們會在每一包奇多薯片裡尋找有趣的形狀和大小，這是一個悠久的傳統，我們總是喜歡看到他們找到了甚麼。」
🔥😍 Have no fear, CHEETOZARD is here! 🔥😍— Goldin (@GoldinCo) February 24, 2025
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This is a 3-inch long Flamin' Hot Cheeto in the shape of the Pokémon Charizard! 🤯… pic.twitter.com/1qPXrqbD0S