芝士條超似Pokémon「噴火龍」　以逾68萬元天價成交(有片)

零食品牌Cheetos一塊火辣口味的芝士條，因其形狀酷似Pokémon中的噴火龍(Charizard)，這塊長約7厘米的奇多，被設置在一張訂製的Pokémon卡上，並放在特製的收藏盒內，這個被暱稱為「奇多噴火龍」(Cheetozard)的芝士條，拍賣最終以8.78萬美元(約68.25萬港元)天價成交。

綜合報道，根據拍賣網站Goldin的官網，這款龍形辣味零食由一間運動紀念品公司在2018至2022年間發現，其後被放入保險箱存放了大約5年，才被人重新發現。今次拍賣於2月10日以250美元(約1,943港元)起標，價格迅速飆升至高達五位數，經過60位競標後，最終於上周日(2日)以以7.2萬美元(近56萬港元)成交，加上買家按成交價應付的佣金，總價達到8.78萬美元。