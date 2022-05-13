芬蘭國會最快周一表決申入北約　俄方指北約吸納芬蘭構成軍事威脅

俄羅斯入侵烏克蘭成為芬蘭及瑞典民意由抗拒轉為支持加入簡稱北約的北大西洋公約組織(NATO)的轉捩點，芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)和總理馬林(Sanna Marin)周四(12日)宣布，支持芬蘭申請加入北約。俄羅斯外交部指，北約組織透過吸納芬蘭，有意繼續沿俄羅斯邊境擴大該組織，在北邊對莫斯科構成軍事威脅，質疑芬蘭為何放棄獨立地位，變成與俄羅斯對抗的地區。
俄羅斯外交部發表聲明，指芬蘭若加入北約，組織的勢力範圍就會沿俄羅斯邊境擴大，對莫斯科構成軍事威脅，歷史自有裁決，聲明又質疑芬蘭為何讓自身領土，變成與俄羅斯進行軍事對抗的地區，並喪失自行作出決定的獨立性。
尼尼斯托昨日曾表示，如果俄羅斯質問芬蘭加入北約的決定，他的回應將是：「這是你們造成，照照鏡子吧」。
芬蘭外長：俄侵烏明顯改變歐洲安全局勢
芬蘭總統尼尼斯托和總理馬林早前宣布，支持芬蘭申請加入北約。有關聲明指加入北約，將加強芬蘭的安全，作為北約成員國，芬蘭將強化整個防務聯盟，希望幾日內迅速展開作出有關決定所需的步驟。
芬蘭外長哈維斯托(Pekka Haavisto)表示，政府將於星期日提出加入北約的議案，國會最快周一進行審議表決。哈維斯托指，俄羅斯入侵烏克蘭後，明顯改變歐洲的安全局勢，亦改變外界對北約的輿論，今次是首次有大部分芬蘭人支持國家加入北約，會繼續與同樣有意加入北約的瑞典保持緊密聯繫。
俄羅斯外交部較早時亦指出，若芬蘭加入北約，將會直接違反國際法律義務。莫斯科亦曾警告，如果瑞典和芬蘭成為北約成員國，俄羅斯將於位處歐洲波蘭和立陶宛中間的「外飛地」加里寧格勒(Kaliningrad)部署核武器和極音速飛彈。