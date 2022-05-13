芬蘭國會最快周一表決申入北約　俄方指北約吸納芬蘭構成軍事威脅

俄羅斯入侵烏克蘭成為芬蘭及瑞典民意由抗拒轉為支持加入簡稱北約的北大西洋公約組織(NATO)的轉捩點，芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)和總理馬林(Sanna Marin)周四(12日)宣布，支持芬蘭申請加入北約。俄羅斯外交部指，北約組織透過吸納芬蘭，有意繼續沿俄羅斯邊境擴大該組織，在北邊對莫斯科構成軍事威脅，質疑芬蘭為何放棄獨立地位，變成與俄羅斯對抗的地區。

俄羅斯外交部發表聲明，指芬蘭若加入北約，組織的勢力範圍就會沿俄羅斯邊境擴大，對莫斯科構成軍事威脅，歷史自有裁決，聲明又質疑芬蘭為何讓自身領土，變成與俄羅斯進行軍事對抗的地區，並喪失自行作出決定的獨立性。

尼尼斯托昨日曾表示，如果俄羅斯質問芬蘭加入北約的決定，他的回應將是：「這是你們造成，照照鏡子吧」。