芬蘭將關閉與俄邊境防非法移民湧入　總理批俄羅斯報復手段

由於有大量來自肯亞、巴基斯坦、索馬利亞透過俄羅斯進入芬蘭，試圖尋求庇護。芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）批評大量難民湧入全是俄羅斯指使，以報復芬蘭加入北大西洋公約組織(NATO)。芬蘭政府宣布，自30日起將關閉東部邊界，以及關閉所有與俄羅斯接壤的過境點，為期14日。
芬蘭邊境管制局（Finnish Border Guard）表示，自2022年11月之前，每日前往芬蘭尋求庇護的難民平均不到1人，但之後就有超過900名來自肯亞、摩洛哥、巴基斯坦、索馬利亞、敘利亞和葉門等國家的難民，經由俄羅斯前往芬蘭尋求庇護。
奧爾波周二（28日）召開記者會，指目前有大量難民湧入的局面，全是俄羅斯政府所指使，目的就是要報復芬蘭加入北約組織，更直言這是俄羅斯的「影響操作和複合攻擊」。
芬蘭仍會接收搭飛機或船尋求庇護難民
當地報道，芬蘭與俄羅斯接壤的東部邊境有1,340公里遠，芬蘭政府已於本月關閉東部邊境7個過境點。奧爾波也在記者會上宣布，芬蘭政府計畫自30日起關閉全部的過境點2個星期，其中包含目前僅存、位於北極圈內最北部的過境點Raja-Jooseppi。
芬蘭政府也表示，目前將會關閉全部的東部邊境過境點至12月13日，但會保留貨運鐵路。而在此期間，如有難民搭機或搭船前來尋求庇護，芬蘭政府依舊會接受。