熱門搜尋:
芒格 Lolly Talk LV時裝秀 CLOCKENFLAP 叱咤2023 TVB 社內相親 尹光 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 以巴衝突 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-29 16:25:00

芬蘭將關閉與俄邊境防非法移民湧入　總理批俄羅斯報復手段

分享：
芬蘭將關閉與俄邊境防非法移民湧入，總理批俄羅斯報復手段。(資料圖片)

芬蘭將關閉與俄邊境防非法移民湧入，總理批俄羅斯報復手段。(資料圖片)

由於有大量來自肯亞、巴基斯坦、索馬利亞透過俄羅斯進入芬蘭，試圖尋求庇護。芬蘭總理奧爾波Petteri Orpo）批評大量難民湧入全是俄羅斯指使，以報復芬蘭加入北大西洋公約組織(NATO)。芬蘭政府宣布，自30日起將關閉東部邊界，以及關閉所有與俄羅斯接壤的過境點，為期14日。

芬蘭邊境管制局（Finnish Border Guard）表示，自202211月之前，每日前往芬蘭尋求庇護的難民平均不到1人，但之後就有超過900名來自肯亞、摩洛哥、巴基斯坦、索馬利亞、敘利亞和葉門等國家的難民，經由俄羅斯前往芬蘭尋求庇護。

奧爾波周二（28日）召開記者會，指目前有大量難民湧入的局面，全是俄羅斯政府所指使，目的就是要報復芬蘭加入北約組織，更直言這是俄羅斯的「影響操作和複合攻擊」。

芬蘭仍會接收搭飛機或船尋求庇護難民。(X)

芬蘭仍會接收搭飛機或船尋求庇護難民。(X)

芬蘭仍會接收搭飛機或船尋求庇護難民

當地報道，芬蘭與俄羅斯接壤的東部邊境有1,340公里遠，芬蘭政府已於本月關閉東部邊境7個過境點。奧爾波也在記者會上宣布，芬蘭政府計畫自30日起關閉全部的過境點2個星期，其中包含目前僅存、位於北極圈內最北部的過境點Raja-Jooseppi

芬蘭政府也表示，目前將會關閉全部的東部邊境過境點至1213日，但會保留貨運鐵路。而在此期間，如有難民搭機或搭船前來尋求庇護，芬蘭政府依舊會接受。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受