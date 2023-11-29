芬蘭將關閉與俄邊境防非法移民湧入　總理批俄羅斯報復手段

由於有大量來自肯亞、巴基斯坦、索馬利亞透過俄羅斯進入芬蘭，試圖尋求庇護。芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）批評大量難民湧入全是俄羅斯指使，以報復芬蘭加入北大西洋公約組織(NATO)。芬蘭政府宣布，自30日起將關閉東部邊界，以及關閉所有與俄羅斯接壤的過境點，為期14日。

芬蘭邊境管制局（Finnish Border Guard）表示，自2022年11月之前，每日前往芬蘭尋求庇護的難民平均不到1人，但之後就有超過900名來自肯亞、摩洛哥、巴基斯坦、索馬利亞、敘利亞和葉門等國家的難民，經由俄羅斯前往芬蘭尋求庇護。