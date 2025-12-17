熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-17 12:28:00

芬蘭小姐涉歧視后冠被摘　右翼議員仿效拉眼角聲援

分享：
芬蘭小姐涉歧視后冠被摘，右翼議員仿效拉眼角聲援。

芬蘭小姐涉歧視后冠被摘，右翼議員仿效拉眼角聲援。

9月才剛加冕的芬蘭小姐Sarah Dzafce因發佈自己拉眼角的「瞇瞇眼」的照片而遭撤銷后冠，多名政治人物為了聲援她也發布做出相同手勢的照片。芬蘭總理奧爾波(Petteri Orpo)周二(16)表示，這些行為正在損害芬蘭的國際形象。

綜合報道，Sarah Dzafce於上周二(9)發布一張以手指將眼睛拉成細長形狀的照片，並以芬蘭語寫下「和一名中國人一起吃飯」，被外界普遍解讀為取笑亞洲人，Sarah Dzafce11日公開道歉，芬蘭小姐組織先是發布聲明譴責，接著決定撤銷Sarah Dzafce的后冠頭銜。詎料事件延燒至政壇，芬蘭聯合政府成員之一、右翼民粹政黨「芬蘭人黨」(Finns Party)的國會議員Kaisa GaredewJuho Eerola，以及歐洲議會議員Sebastian Tynkkynen，也在社群媒體上發布做出相同手勢的照片表示聲援，並批評主辦單位撤銷她的頭銜；其中，Juho Eerola事後已為此道歉。

adblk5
芬蘭航空：已對公司形象造成實質影響。(Reuters)

芬蘭航空：已對公司形象造成實質影響。(Reuters)

芬蘭航空：已對公司形象造成實質影響

芬蘭政府各政黨的國會黨團也聯合譴責同僚發布的相關貼相。奧爾波就事件表示，事件已對國家造成傷害，他強調：「我不接受任何形式的種族主義。」並指，他相信芬蘭人黨黨團會以應有的嚴肅態度處理今次事件。

芬蘭航空(Finnair) 公關主管Paivyt Tallqvist指出，公司日文版社交平台X帳號收到大量留言，針對這些被視為帶有種族歧視意味的照片表達不滿，且訊息高度一致：「不要前往這個國家旅行，也不要搭乘芬蘭航空。」並指，這些貼相已對公司形象造成實質影響。

ADVERTISEMENT

👇登記送Uniqlo聖誕暖「粒粒」保溫杯👇

ad

 
 