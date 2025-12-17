芬蘭小姐涉歧視后冠被摘，右翼議員仿效拉眼角聲援。

9月才剛加冕的芬蘭小姐Sarah Dzafce因發佈自己拉眼角的「瞇瞇眼」的照片而遭撤銷后冠，多名政治人物為了聲援她也發布做出相同手勢的照片。芬蘭總理奧爾波(Petteri Orpo)周二(16日)表示，這些行為正在損害芬蘭的國際形象。

綜合報道，Sarah Dzafce於上周二(9日)發布一張以手指將眼睛拉成細長形狀的照片，並以芬蘭語寫下「和一名中國人一起吃飯」，被外界普遍解讀為取笑亞洲人，Sarah Dzafce於11日公開道歉，芬蘭小姐組織先是發布聲明譴責，接著決定撤銷Sarah Dzafce的后冠頭銜。詎料事件延燒至政壇，芬蘭聯合政府成員之一、右翼民粹政黨「芬蘭人黨」(Finns Party)的國會議員Kaisa Garedew與Juho Eerola，以及歐洲議會議員Sebastian Tynkkynen，也在社群媒體上發布做出相同手勢的照片表示聲援，並批評主辦單位撤銷她的頭銜；其中，Juho Eerola事後已為此道歉。