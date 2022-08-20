芬蘭總理主動接受藥物測試　網上再有影片流出　疑似馬林與男熱舞(有片)

芬蘭36歲女總理馬林(Sanna Marin)一段在派對內狂野熱舞的影片，周三(17日)在網上流出，引發議論。反對黨批評她的行為，更有領袖更要求馬琳做藥物測試。馬林表示，已經接受了藥物測試，預計下星期有結果，同時重申無吸過毒。另外，再有影片流出，疑似馬林與男子在夜店熱舞，馬林暫時未有回應。

馬林在周五(20日)的記者會上，表示有關指控非常嚴重，認為要求她接受藥物檢測是不合理和不公平，但為消除對她的質疑和保障法律權益，星期五已接受測試，預計約一星期有結果。她再強調，當晚自己只飲過酒，亦沒有見到其他人吸毒，強調無做任何違法的事，亦認為自己的工作能力很好，相信民眾能夠明白休閒和工作時間是可以分開。

網上影片顯示，馬林與多人在一派對內，向鏡頭跳舞高歌，馬林亦玩得相當投入忘形。影片一出立即引發議論，反對黨領袖Riikka Purra呼籲馬林應該接受毒品測試；在馬林的聯合政府任職的中間當成員Mikko Karna亦在Twitter發文，敦促她「自願接受毒品測試」才是明智之舉。當地有電視台進行的民調顯示，三分二受訪者認為馬林犯下嚴重的錯誤。

再有影片流出 疑似馬林與男子熱舞

一波未平一波又起，馬林正為狂歡影片拆彈之際，周五再有影片流出，片中身穿吊帶背心、疑似馬林的女子，於夜店內與一名男子大跳熱舞，兩人有貼近耳語，以及攬腰等動作，但該名男子並非馬林的丈夫。影片未有拍攝日期及地點等訊息，馬琳暫時亦未有回應。

現年36歲的馬林，2018年與當時男友Markus Räikkönen誕下1女，二人在2020年共諧連理。