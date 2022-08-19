芬蘭總理狂歡片流出　馬琳：影片不應公開堅持做自己 (有片)

芬蘭36歲女總理馬琳(Sanna Marin)一段在派對內狂野熱舞的影片，周三(17日)在網上流出，引發議論。馬琳對於私生活影片外洩感到氣憤，她指自己是跟友人相聚同樂，跟同齡的人所做的一樣，她強調沒有吸毒，並說會堅持做自己。

反對派促 馬琳 驗毒

網上影片顯示，馬琳與多人在一派對內，向鏡頭跳舞高歌，馬琳亦玩得相當投入忘形。影片一出立即引發議論，反對黨領袖Riikka Purra呼籲馬琳應該接受毒品測試；在馬琳的聯合政府任職的中間當成員Mikko Karna亦在Twitter發文，敦促她「自願接受毒品測試」才是明智之舉。

馬琳周四(18日)回應事件，她承認自己是片中人，影片於數星期前拍攝，坦言自己在派對中有喝酒，她說：「我有家庭生活、我有工作，我也有休閒時間跟朋友相處，就跟許多同齡人一樣。我跟朋友舉行派對，而且用一種喧鬧的方式，我亦唱歌跳舞。」她強調這些都是合法的事情。她指：「這些影片都是在私人空間拍攝。我對於影片被公開感到氣憤」。