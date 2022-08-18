芬蘭總理馬林派對狂歌熱舞片段流出惹爭議(有片)

芬蘭總理馬林(Sanna Marin)一段在派對內狂野熱舞的影片，於周三(17日)在網上流出，隨即瘋傳，引發熱議。影片至今未有來源或真確性的信息，馬林拒絕就影片發表評論。

相關影片於周三開始在網上流傳，長約2分鐘的影片由多個片段組成，可見疑似馬林在派對內熱烈慶祝。影片顯示，身穿吊帶背心的疑似馬林似乎在一個私人派對，並與在場人士一起熱舞，並高唱當地著名偶像Antti Tuisku的歌曲，派對中還有議會議員Ilmari Nurminen，歌手、名主持、攝影師、造型師等。影片沒有相關派對日期或其他訊息，片中部分片段亦於另一社交平台Instagram(IG)傳播，並標籤了部分IG用戶。

民眾認為片中馬林不符總理形象

在影片公開之前，芬蘭傳媒Ilta-Sanomat曾聯絡馬林，報道指，馬琳稱知道有該影片在流傳。影片公開後，馬林表示不會對此發表評論。不過影片於當地引發熱議，有民眾認為，片中的馬林不符合總理形象。

現年36歲的馬林， 27歲已擔任市議會會長，2015年進入國會，之後接替交通部長一職，2018年與丈夫誕下子，2019年以34歲之齡成為芬蘭最年輕總理，她經常於IG分享個人生活點滴，是芬蘭前衛及先驅的象徵。