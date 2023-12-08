芬蘭45年研究萬人　驚揭大量運動令人老得更快且不會長壽

外國有研究顯示，運動不僅與長壽無關，更可能讓人老得更快。芬蘭于韋斯屈萊大學(University of Jyväskylä)經過長達45年、針對11,000名同性雙胞胎調查後，發表了一項有違大眾認知的研究結論，指出高水平運動對壽命沒有額外好處，且最常運動的人比活動量較少的人「年長」達1.8歲。

研究團隊將觀察個案分為久坐組、中等活動組、活躍組與高度活躍組等4組，並在計算1975年至2020年間所有數據後，發現運動量最少的人比經常運動的人死亡可能性高出20%，但過濾掉教育、身體質量指數(BMI)、吸煙及飲酒等生活方式因素後，該數字就顯著下降，其中久坐組的死亡可能性僅高出7%，而與高度活躍組比較，不見得高水平的運動有「額外的好處」。