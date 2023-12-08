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國際
2023-12-08 13:48:00

芬蘭45年研究萬人　驚揭大量運動令人老得更快且不會長壽

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芬蘭45年研究萬人，驚揭大量運動令人老得更快且不會長壽。(網上圖片)

芬蘭45年研究萬人，驚揭大量運動令人老得更快且不會長壽。(網上圖片)

外國有研究顯示，運動不僅與長壽無關，更可能讓人老得更快。芬蘭于韋斯屈萊大學(University of Jyväskylä)經過長達45年、針對11,000名同性雙胞胎調查後，發表了一項有違大眾認知的研究結論，指出高水平運動對壽命沒有額外好處，且最常運動的人比活動量較少的人「年長」達1.8歲。

研究團隊將觀察個案分為久坐組、中等活動組、活躍組與高度活躍組等4組，並在計算1975年至2020年間所有數據後，發現運動量最少的人比經常運動的人死亡可能性高出20%，但過濾掉教育、身體質量指(BMI)、吸煙及飲酒等生活方式因素後，該數字就顯著下降，其中久坐組的死亡可能性僅高出7%而與高度活躍組比較，不見得高水平的運動有「額外的好處

研究：經常運動的人通常過著更健康生活。(網上圖片)

研究：經常運動的人通常過著更健康生活。(網上圖片)

研究：經常運動的人通常過著更健康生活

研究亦顯示，最常運動的人比活動量較少的人「年長」達1.8歲，結果表明「運動量過少或過多都會加速老化」，研究團隊指，經常運動的人不是因為運動變更長壽，而是「他們通常過著更健康生活」。俗話說「凡事適度也就是適度運動即可。相關研究獲得芬蘭的國家運動醫學獎表揚，但尚未經過同行評審。

何為適度運動，過去相關研究大多認定經常運動對壽命有正面助益，世界衞生組織(WHO)建議，18歲至64歲成年人每週應進行150分鐘至300分鐘中等帶氧運動，或75分鐘到150分鐘的高強度帶氧運動。

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