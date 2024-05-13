芭堤雅膠桶「水泥封屍」 韓男疑涉毒被同鄉撕票 全部手指被切

泰國芭堤雅一個水塘揭發膠桶水泥藏屍案，死者為一名日前早稱失蹤的南韓男遊客，警方現正追緝三名南韓人，消息指他們均已離境。

死者為34歲南韓男子Roh Eui Jong，他上月30日入境泰國，本月3日在曼谷失蹤，死者在南韓的母親本月7日接到勒索電話，對方指兒子將他們的毒品丟入河中，要求她交出300萬泰銖（約64萬港元）贖人，否則性命不保，母親同日向泰國的南韓大使館求助，泰國警方隨即展開調查。

泰國芭堤雅一個水塘揭發膠桶水泥藏屍案，死者為一名日前早稱失蹤的南韓男遊客，警方現正追緝三名南韓人，消息指他們均已離境。

警方經連日追蹤，周六(11日)派出潛水員在芭堤雅一個水塘搜索，晚上打撈出一個200公升容量的黑色大膠桶，內裏裝滿水泥，死者就藏屍桶內，全部手指被切斷，相信是有人欲阻礙警方尋找死者身份。閉路電視片段顯示，他在曼谷被兩名男子押上車，然後駛至芭堤雅。

死者的泰籍女友稱，他本月2日往夜店消遣，翌日被兩名韓裔男子帶走。閉路電視發現，疑犯使用一輛小貨車，及在一間商店購入大桶，該處距案發地點約1公里。店主稱，疑犯買入大桶、尼龍繩和剪刀。

警方說涉案三名疑犯是南韓人，其中兩人已離境。惟《曼谷郵報》引述消息稱，三名疑犯已逃到緬甸、南韓及柬埔寨，他們於南韓均有案底。

