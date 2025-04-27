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國際
2025-04-27 16:33:57

芭提雅甜美變性女 遭挖心切肺𠝹下體 湖北男被捕爆恐怖心態

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25歲變性女子瓦拉楠慘被殘殺。(互聯網)

25歲變性女子瓦拉楠慘被殘殺。(互聯網)

泰國芭提雅一名25歲樣子甜美的變性女子慘遭殘殺，其死狀恐怖，心臟被挖出、肺部更遭切掉不知所蹤，全身包括下體在內，幾乎都有刀傷。當地警方已拘捕一名中國男子，泰媒指案件涉及性交易行為。

泰媒報道，案發在芭提雅市區一幢公寓2樓一個出租間，死者是25歲的變性女子瓦拉楠(Woranan Pannacha)。據報涉案的42歲音譯姓傅男子(Fu Tongyung)來自中國湖北，於本月25日起租用涉案房間7天。在翌日凌晨一時，附近的租戶聽到涉案單位傳出激烈吵架聲，更隱約聽到有人求救，但租戶未有即時報警。

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至天亮後租戶才跟公寓管理人員說似乎曾有人打架，管理人趴敲門卻沒有人應門，便以鎖匙開門，驚見浴室地上全是血跡，並有人倒斃在內。

涉案男子被捕。(互聯網) 涉案男子被捕。(互聯網) 涉案男子被捕。(互聯網)

警員到場發現，變性女子全身赤裸，體內幾乎所有器官外露，心臟被挖出、肺部更遭切掉不知所蹤，用傷由頸部蔓延至下體。閉路電視拍到涉案男子在當日清晨6時拿著行李箱逃離。警方最終在當日下午在曼谷機場截住準備出境的疑犯。

供稱因「想玩」割掉對方內臟 取出矽膠

《曼谷郵報》指，疑犯被捕後供稱，上周五傍晚在沙灘認識了死者，之後用微訊連繫，他承認當初以為對方是女性。至當晚9時，對方聯絡他，雙方同意以8,000泰銖在上述單位作性交易。疑犯聲言，最終是因為對方拒絕跟他發生性行為、又不肯退回50%肉金，最終經一輪爭執後，他把對方勒斃，再把屍體拖入浴室。他並透露，因為「想玩」而割掉對方內臟及器官，並把矽膠乳房取出。

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