芭提雅甜美變性女 遭挖心切肺𠝹下體 湖北男被捕爆恐怖心態

泰國芭提雅一名25歲樣子甜美的變性女子慘遭殘殺，其死狀恐怖，心臟被挖出、肺部更遭切掉不知所蹤，全身包括下體在內，幾乎都有刀傷。當地警方已拘捕一名中國男子，泰媒指案件涉及性交易行為。 泰媒報道，案發在芭提雅市區一幢公寓2樓一個出租間，死者是25歲的變性女子瓦拉楠(Woranan Pannacha)。據報涉案的42歲音譯姓傅男子(Fu Tongyung)來自中國湖北，於本月25日起租用涉案房間7天。在翌日凌晨一時，附近的租戶聽到涉案單位傳出激烈吵架聲，更隱約聽到有人求救，但租戶未有即時報警。

至天亮後租戶才跟公寓管理人員說似乎曾有人打架，管理人趴敲門卻沒有人應門，便以鎖匙開門，驚見浴室地上全是血跡，並有人倒斃在內。