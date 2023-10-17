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國際
2023-10-17 16:30:00

花旗分析師出差報銷兩份三文治被解僱　怒告公司後判敗訴

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費克特（Szabolcs Fekete）在花旗銀行擔任金融犯罪分析師，已經入職七年，去年7月3日到5日，他前往荷蘭阿姆斯特丹出差，回到倫敦的公司後，他向財務部門遞交了報公帳的資料。

國外一名男子，因為被就職的銀行以「報銷兩份三文治」為由開除，讓他感到相當不滿，不過在向法院上訴後，法院認定是男子存在「欺瞞」的行為，判決銀行勝訴。費克特（Szabolcs Fekete）在花旗銀行擔任金融犯罪分析師，已經入職七年，去年7月3日到5日，他前往荷蘭阿姆斯特丹出差，回到倫敦的公司後，他向財務部門遞交了報公帳的資料。不過當處理公帳的經理詢問他這些錢是否均為自用，費克特感到相當不滿，他在電子郵件中寫道「我獨自出差，那天我沒吃早餐，早上只喝了一杯咖啡，午餐時我在餐廳吃了一份三文治、一杯飲料和一杯咖啡，然後又帶了一杯咖啡回到辦公室，下午我再買了一個三文治，這同時也是我的晚餐。」

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花旗銀行：違反公司費用管理政策

費克特告訴銀行，自己的花費在公司提供的每天100歐元（約825港元）扣打內，沒有義務再證明自己的飲食習慣是合理的，不過銀行方表示，銀行在意的不是金額，而是他的報公帳是否違反了公司費用管理政策，該政策規定，配偶的旅費和餐費不可報帳。最後費克特承認，自己確實和伴侶一起吃飯，花旗銀行最終決議，以「嚴重不當行為」解僱費克特，於是感到不滿的費克特，將花旗集團告上法庭，指控對方不公平解僱和不當解僱。

法院審理此案後，法官判定花旗銀行勝訴，判決書中提到「此案與所涉金額無關，而是涉及報帳金額的提交，以及員工的後續行為，原告沒有在第一時間對公司做出老實陳述，也沒直接回答問題。」法官補充「原告於一家全球金融機構擔任信託職務，即便報帳費用是不小心提錯的，原告也有義務在第一時間糾正這個錯誤，我們同意被告要求員工保持誠實」。對於此判決結果，花旗發言人表示「我們對這一決定感到滿意」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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