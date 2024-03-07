熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 潮濕 奧斯卡2024 金價 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-03-07 13:53:00

花豹突闖會所　12歲男童淡定閂門走人(有片)

分享：
花豹突闖會所，12歲男童淡定閂門走人。(X)

花豹突闖會所，12歲男童淡定閂門走人。(X)

印度馬哈拉施特拉邦一名聰明的12歲男童，在當地一間會所大堂閒坐期間，發現一隻花豹闖入室內，他沒有驚呼大叫，相反很鎮定地離開現場，並把門關上，將花豹困住，當地部門才得以順利捉到這隻花豹。

綜合報道，12歲男童Mohit Ahire周二(5) 上午隨父來到一間會所，由於擔任保全的父親當值，男童就坐在大堂售票處的長椅上玩手機，詎料一隻花豹突然進來，距離幾乎只有一呎，但男童沒有慌忙失措，相反鎮定地溜走，順手將大門輕聲關上，並將事件告知父親報警求助。

男童沒有慌忙失措，相反鎮定地溜走，順手將大門輕聲關上。(X) 男童沒有慌忙失措，相反鎮定地溜走，順手將大門輕聲關上。(X) 男童坐在大堂售票處的長椅上玩手機，詎料一隻花豹突然進來，距離幾乎只有一呎。(X) 男童坐在大堂售票處的長椅上玩手機，詎料一隻花豹突然進來，距離幾乎只有一呎。(X)

男童舉動助順利捕捉花豹

會所老闆Anil Pawar表示，當天稍早曾有居民在附近的住宅區發現這隻花豹，後來包括警察、森林工作人員試圖搜捕，直至男童發現花豹，通知其父親報警。馬萊岡林業部門官員Vaibhav Hiray表示，在收到通知後，立即召集人員趕到現場，慶幸花豹被聰明的男童困在室內，因此順利捉到這隻5歲大的花豹。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受