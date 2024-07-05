花17萬娶越南姑娘結婚6日就走佬　南韓Oppa發相「通緝」老婆

南韓跨國婚姻逐漸增加，近年傳出許多外籍妻子在婚後離家，非法滯留的案例。一名南韓男子就憤而在網上公開其越南籍妻子的照片和姓名等個人資料，聲稱花費逾3,000萬韓元(近17萬港元)娶妻回國後，對方卻在婚後6天就離家出走，期間全無互動，引發當地網民熱烈討論。

綜合報道，南韓一名男子周二(2日)於YouTube頻道，以「公開通緝非法滯留的女性」為題分享影片，聲稱他的越南籍妻子，嫁到南韓短短6天就離家出走，音訊杳然。男子表示，妻子嫁到南韓後整天都與他人視訊聊天，與他沒有任何互動，兩人也不曾交談。他最初以為妻子只是需要時間適應，但下放工回家時，妻子總是不理不睬，家裡環境也相當雜亂，詎料短短6天，她就離家出走。