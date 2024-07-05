花17萬娶越南姑娘結婚6日就走佬　南韓Oppa發相「通緝」老婆

南韓跨國婚姻逐漸增加，近年傳出許多外籍妻子在婚後離家，非法滯留的案例。一名南韓男子就憤而在網上公開其越南籍妻子的照片和姓名等個人資料，聲稱花費逾3,000萬韓元(近17萬港元)娶妻回國後，對方卻在婚後6天就離家出走，期間全無互動，引發當地網民熱烈討論。
綜合報道，南韓一名男子周二(2日)於YouTube頻道，以「公開通緝非法滯留的女性」為題分享影片，聲稱他的越南籍妻子，嫁到南韓短短6天就離家出走，音訊杳然。男子表示，妻子嫁到南韓後整天都與他人視訊聊天，與他沒有任何互動，兩人也不曾交談。他最初以為妻子只是需要時間適應，但下放工回家時，妻子總是不理不睬，家裡環境也相當雜亂，詎料短短6天，她就離家出走。
網民：誰知道你們是不是夫妻？
男子更在影片中公開其妻子的照片、姓名及年齡等個人資料，他指出，妻子的簽證自1月26日到期，現在是非法滯留在南韓。他還透露，為了將妻子娶回韓國，付了1,380萬韓元(約7.8萬港元)的婚姻仲介費。包括機票、旅費在內，合共花費逾3,000萬韓元(近17萬港元)。
不過，南韓網民對這名男子的影片反應兩極，不少網民批評：「不管再怎麼憤怒，也不該公開對方個人資料」、「在網上隨便公布別人的姓名、照片不太好」、「誰知道你們到底是不是夫妻」。亦有網民感同身受表示：「如果我的妻子在婚後6天就逃跑，我也會發火」、「她只是為了來南韓打工，把丈夫當成墊腳石」。