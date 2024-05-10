若地面進攻拉法 拜登：將對以停止供武

以色列對加沙南部邊境重鎮拉法發動地面戰，如箭在弦。美國總統拜登周三接受CNN專訪時首次公開警告，以色列若入侵拉法，美國將停止對以提供武器和彈藥，又承認以色列用美國提供的武器殺害加沙平民。CNN形容這是拜登首次就美國提供以色列武器設下條件，也是以色列與哈馬斯交戰7個月以來的轉捩點。
拉法居民周四指，以軍坦克已大舉集結並向拉法人口密集地區開火，其中以軍坦克炮轟東部住宅區，造成3人死亡、多人受傷，以軍直升機亦攻擊東部另一地區。拜登在專訪中說，他要明確表示，若以色列大舉入侵拉法，美國會繼續提供「鐵穹」(Iron Dome)導彈防禦系統，但不會提供其他武器和彈藥。他指，以色列目前在拉法的行動僅限於邊境，但已加劇區內緊張，埃及也不滿，但以軍還未越紅線，他已很明確地告訴以色列總理內塔尼亞胡及官員，若以軍攻擊拉法人口密集區，將不會得到美國支持。
拜登又說，以色列用炸彈轟炸加沙、深入人口密集區，造成加沙平民死亡。他所指的炸彈是美國早前提供的2,000磅炸彈。以哈戰事中，美國是對以色列的最大武器供應國，CNN指，拜登這番話，代表他很明確地認知到美國在這場戰爭中有一定的角色。以軍迄今在加沙造成逾3.4萬巴勒斯坦人死亡，加沙陷入人道危機，逾100萬巴人到拉法避難。
美暫停對以交運重磅炸彈
美國強烈反對以色列對拉法發動地面戰，華府一名高層官員說：「我們上周已暫停供應一批武器(給以色列)，包括1,800枚2,000磅炸彈，以及1,700枚500磅炸彈。」官員指，因以色列對地面進攻拉法即將做決定，華府從上月已開始審查供以的某些特定武器，包括可能用在拉法的武器。而國務院仍在審查其他待運武器，包括稱為「聯合定向攻擊炸彈」的精準炸彈套件。