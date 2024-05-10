若地面進攻拉法 拜登：將對以停止供武

以色列對加沙南部邊境重鎮拉法發動地面戰，如箭在弦。美國總統拜登周三接受CNN專訪時首次公開警告，以色列若入侵拉法，美國將停止對以提供武器和彈藥，又承認以色列用美國提供的武器殺害加沙平民。CNN形容這是拜登首次就美國提供以色列武器設下條件，也是以色列與哈馬斯交戰7個月以來的轉捩點。

拉法居民周四指，以軍坦克已大舉集結並向拉法人口密集地區開火，其中以軍坦克炮轟東部住宅區，造成3人死亡、多人受傷，以軍直升機亦攻擊東部另一地區。拜登在專訪中說，他要明確表示，若以色列大舉入侵拉法，美國會繼續提供「鐵穹」(Iron Dome)導彈防禦系統，但不會提供其他武器和彈藥。他指，以色列目前在拉法的行動僅限於邊境，但已加劇區內緊張，埃及也不滿，但以軍還未越紅線，他已很明確地告訴以色列總理內塔尼亞胡及官員，若以軍攻擊拉法人口密集區，將不會得到美國支持。