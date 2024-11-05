若賀錦麗與特朗普選舉人票平手 將由50州選出總統 會發生甚麼事？｜美國大選2024

今屆美國總統大選，民主黨候選人賀錦麗與共和黨對手特朗普勢均力敵，若兩人都未能取得過半數的270張選舉人票，會出現甚麼情況？
美國選舉採取選舉人制度(Electoral Vote)，決定誰當總統的不是全國普選票，而是由538人組成的「選舉人團」(Electoral College)。每一州的「選舉人」數量與該州在國會的代表人數相同，再加上首都華盛頓3張選舉人票。除了內布拉斯加州和緬因州，每一州都會將所有選舉人票投給在州內贏得普選的候選人。誰取得過半數的270張選舉人票，便當選總統。
甚麼情況下特朗普與賀錦麗平手？
兩名候選人均未能取得270張票，這種情況雖然不太可能發生，但也並非絕無可能，如果真的發生，根據美國憲法，新一屆的眾議院將選出總統，參議院將選出副總統。
數種情況下，有可能出現賀錦麗與特朗普各得269張選舉人票的僵局。例如，如果賀錦麗贏得搖擺州中的威斯康辛、密歇根和賓夕法尼亞，而特朗普贏得喬治亞、亞利桑那、內華達和北卡羅來納，加上內布拉斯加的一個左傾選區，就有可能出現這種僵局。
甚麼是權變選舉？
這種平手局面將迫使國會舉行「權變選舉」(contingent election)，但這在美國現代史上從未發生。國會上一次因為平手局面而被迫選出總統是在1800年大選，傑佛遜(Thomas Jefferson)擊敗時任總統亞當斯(John Adams)當選。
當時眾議院極為分歧，眾議員們在第36輪投票中才選出傑佛遜。如此極度混亂的情況，也導致4年後通過憲法第12修正案，釐清了選舉程序並提高程序流暢度。
哪位候選人較有利？
今屆大選，萬一眾議院有必要進行這類投票，將於明年1月6日舉行。美國國會研究處(Congressional Research Service，CRS)表示：「每一州，無論人口多少，都可在權變選舉中投下一票選出總統。」
換言之，傾向共和黨的懷俄明州有50萬人口，影響力與傾向民主黨、擁有3,900萬人口的加州相同。首都華盛頓有3張選舉人票，但不能在權變選舉中投票，因為它不是一個州。根據CRS報告，有兩名以上代表的州，須內部表決以決定要支持誰，換言之每州只投一票，候選人須贏得50州中的多數，即26票，以目前形勢，對共和黨較有利。
然而，權變選舉的具體規則仍可能須經眾議院通過，而這可能會導致劇烈分歧、多番辯論，令美國陷入長期憲政危機。