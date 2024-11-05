若賀錦麗與特朗普選舉人票平手 將由50州選出總統 會發生甚麼事？｜美國大選2024

今屆美國總統大選，民主黨候選人賀錦麗與共和黨對手特朗普勢均力敵，若兩人都未能取得過半數的270張選舉人票，會出現甚麼情況？

美國選舉採取選舉人制度(Electoral Vote)，決定誰當總統的不是全國普選票，而是由538人組成的「選舉人團」(Electoral College)。每一州的「選舉人」數量與該州在國會的代表人數相同，再加上首都華盛頓3張選舉人票。除了內布拉斯加州和緬因州，每一州都會將所有選舉人票投給在州內贏得普選的候選人。誰取得過半數的270張選舉人票，便當選總統。

甚麼情況下特朗普與賀錦麗平手？

兩名候選人均未能取得270張票，這種情況雖然不太可能發生，但也並非絕無可能，如果真的發生，根據美國憲法，新一屆的眾議院將選出總統，參議院將選出副總統。

數種情況下，有可能出現賀錦麗與特朗普各得269張選舉人票的僵局。例如，如果賀錦麗贏得搖擺州中的威斯康辛、密歇根和賓夕法尼亞，而特朗普贏得喬治亞、亞利桑那、內華達和北卡羅來納，加上內布拉斯加的一個左傾選區，就有可能出現這種僵局。