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國際
2024-05-16 23:39:27

英一地區食水驚變「蟲水」逾百人腹瀉 居民狂搶樽裝水

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有當地居民展示家中自來水，可見其呈橙黃色。(互聯網)

有當地居民展示家中自來水，可見其呈橙黃色。(互聯網)

英國南部德文郡(Devon)局部地區驚爆「蟲水」事件，自來水受一種寄生蟲污染，影響多達4萬名居民，近百人出現腹瀉等病徵。涉事水務公司South West Water(SWW)呼籲民眾把自來水煮滾才飲用，但有照片可見當地自來水呈如啤酒般的橙黃色，居民紛搶購樽裝水。

受影響地區包括德文郡南部的Brixham、Boohay、Kingswear、 Roseland和Paignton地區，目前已確定了22宗與受污染食水相關的腹瀉不適個案，另外尚有70至100宗懷疑個案在調查中。涉事水務公司South West Water指正調查Hillhead水塘及大Alston地區，認為可能是源頭，有關設施供水予區內約4萬名居民。

顯微鏡下的隱孢子蟲。(互聯網) 超市樽裝水被搶購一空。(互聯網) 居民把樽裝水搬回家。(互聯網) 水務公司分發樽裝水。(互聯網) 水務公司分發樽裝水。(互聯網) 學校Eden Park Primary School因未獲及時分發樽裝水，而須停課一天。(互聯網) 水務公司分發樽裝水。(互聯網)

據報當地曾於本月4至6日舉辦節慶活動Priate Festival，有多名民眾指參加後不適，如今才知可能是飲用了「蟲水」導致。水務公司已安排派發樽裝水予居民，發言人稱暫未知食水何時回復正常質素，將另行通知。當地最少一間學校Eden Park Primary School因未獲及時分發樽裝水，須停課一天。

隱孢子蟲｜可致腹痛、水瀉、嘔吐及發燒

英國健康安全署(UKHSA)表示，事件涉及寄生蟲「隱孢子蟲」(cryptosporidium)。根據本港衛生署資料，感染隱孢子蟲病徵通常於感染後7天左右出現，包括腹痛、水瀉、嘔吐及發燒。大部分患者的病徵持續6至10天，但亦有可能會持續數星期。免疫系統有問題的患者如受感染，病情可能非常嚴重，甚至威脅生命。

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隱孢子蟲｜飲用或游泳時吞下受污染的水傳染

隱孢子蟲病在全球也有發生，傳播途徑是經由進食或飲用了受糞便污染的食物或水，包活游泳時吞下受糞便污染的池水，或透過接觸他人的糞便而傳播，例如：照顧受感染的病患者、更換尿片或於性行為中接觸到伴侶的糞便物。

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