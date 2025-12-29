英七旬男心臟病發暈倒沙灘 愛犬試著喚醒主人 又狂吠引路人救命

愛主人的狗狗，抵讚！英國一名71歲男子在沙灘散步時心臟病發暈倒，當時四野無人，幸得忠心的寵物犬在旁，除了試著喚醒主人，亦在沙灘上跑來跑去、大聲吠叫，終於吸引到途人注意，把主人救回。

英媒報道，事發當日，71歲的霍瓦特(David Howarth)在多塞爾特郡普爾一處海灘游泳，上岸後突然心臟病發，在無人沙灘上暈倒。幸好5歲的拉布拉多犬Beau注意到主人情況異常，不但跳到主人身上試著喚醒他，又在沙灘上來回奔跑、大聲吠叫，找人來幫忙。

Beau的舉動吸引到100米外的一對夫婦注意，兩人上前查看，見霍瓦特昏倒，即致電緊急服務部門，在急救員指導下，為霍瓦特進行心肺復甦。