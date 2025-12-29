英七旬男心臟病發暈倒沙灘 愛犬試著喚醒主人 又狂吠引路人救命

愛主人的狗狗，抵讚！英國一名71歲男子在沙灘散步時心臟病發暈倒，當時四野無人，幸得忠心的寵物犬在旁，除了試著喚醒主人，亦在沙灘上跑來跑去、大聲吠叫，終於吸引到途人注意，把主人救回。
英媒報道，事發當日，71歲的霍瓦特(David Howarth)在多塞爾特郡普爾一處海灘游泳，上岸後突然心臟病發，在無人沙灘上暈倒。幸好5歲的拉布拉多犬Beau注意到主人情況異常，不但跳到主人身上試著喚醒他，又在沙灘上來回奔跑、大聲吠叫，找人來幫忙。
Beau的舉動吸引到100米外的一對夫婦注意，兩人上前查看，見霍瓦特昏倒，即致電緊急服務部門，在急救員指導下，為霍瓦特進行心肺復甦。
妻子達什伍德(Claire Dashwood)表示，當時狗狗舔她的臉，似乎是在鼓勵她堅持下去，替牠的主人急救，所幸後來一男一女休班醫生剛好散步路過，他們急忙接手，等到救護員到場使用除顫器繼續急救，電擊3次，霍瓦特才終於恢復生命跡象，過程長達25分鐘。
霍瓦特其後送院治療，一星期後出院，至今已完全康復。為紀念此事，他特意在胸前紋了Beau的腳印，以感謝狗狗救命之恩。霍瓦特受訪表示：「我這條命是牠救回的，非常感謝Beau以及所有曾奮力救我的人。」