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國際
2023-03-29 18:38:37

英主持訪烏 請澤連斯基食朱古力 保鑣目露凶光 最終有無食？(有片)

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保鑣看到主持人(背向鏡頭)突然拿出朱古力時，目露凶光。(互聯網)

保鑣看到主持人(背向鏡頭)突然拿出朱古力時，目露凶光。(互聯網)

英國野外求生達人、《人在野》節目主持格里爾斯(Bear Grylls)去年在烏克蘭拍攝紀錄片期間，獲烏克蘭總統澤連斯基接見。會面時格里爾斯為了盡快與澤連斯基混熟，決定請他吃朱古力，未料引起一段小插曲。

格里爾斯當時在烏國拍攝Channel 4紀錄片《當格里爾斯遇上澤連斯基》(Bear Grylls Meets President Zelensky)。當他突然遞一塊朱古力給澤連斯基，在場保安大為緊張，有可能是擔心格里爾斯想對澤連斯基不利，甚至毒殺他。格里爾斯周一受訪憶述這段經歷，說︰「當我遞朱古力給澤連斯基時，他其中一名保鑣介入，說他不能吃」。

保鑣看見主持人突然拿出朱古力時，目露凶光。(互聯網) 澤連斯基初時亦一臉疑惑。(互聯網) 眾人看完主持人「試毒後」大笑。(互聯網)

澤連斯基｜格里爾斯先吃一口以示無毒 

格里爾斯續說︰「我隨即明白……我說，『好的，不如我先吃，以示我不是想毒殺他」」，「我也遞給保鑣，因為大家都應該愛吃(吉百利)牛奶朱古力吧？」保鑣們及澤連斯基見狀都立即大笑，澤連斯基亦隨即接過朱古力享用。格里爾斯表示，他理解澤連斯基保鑣的反應。事件惹網民關注，有網民「錯重點」聊到英國朱古力品質，笑言澤連斯基是因為英國朱古力太難吃才想婉拒，而非擔心有毒。

澤連斯基｜烏國受訪者︰我們全都支持澤連斯基 

格里爾斯跟澤連斯基相處過後，認為澤連斯基是個「真正謙卑、貼地、專注」的人。當格里爾斯問當地人「你認為澤連斯基怎樣？」時，「他們會答『我之前怎樣想，已經完全不重要』，無論我喜歡或不喜歡他，全國上下目前團結一致，我們全都支持他」。

格里爾斯(右)去年赴烏克蘭拍紀錄片，期間與澤連斯基見面。(互聯網) 格里爾斯去年赴烏克蘭拍紀錄片，期間與澤連斯基見面。(互聯網) 格里爾斯日前受訪談訪烏感受。(互聯網) 格里爾斯去年赴烏克蘭拍紀錄片，期間與澤連斯基見面。(互聯網) 格里爾斯去年赴烏克蘭拍紀錄片，期間與澤連斯基見面。(互聯網)
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