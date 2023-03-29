英主持訪烏 請澤連斯基食朱古力 保鑣目露凶光 最終有無食？(有片)

英國野外求生達人、《人在野》節目主持格里爾斯(Bear Grylls)去年在烏克蘭拍攝紀錄片期間，獲烏克蘭總統澤連斯基接見。會面時格里爾斯為了盡快與澤連斯基混熟，決定請他吃朱古力，未料引起一段小插曲。

格里爾斯當時在烏國拍攝Channel 4紀錄片《當格里爾斯遇上澤連斯基》(Bear Grylls Meets President Zelensky)。當他突然遞一塊朱古力給澤連斯基，在場保安大為緊張，有可能是擔心格里爾斯想對澤連斯基不利，甚至毒殺他。格里爾斯周一受訪憶述這段經歷，說︰「當我遞朱古力給澤連斯基時，他其中一名保鑣介入，說他不能吃」。