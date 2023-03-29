英主持訪烏 請澤連斯基食朱古力 保鑣目露凶光 最終有無食？(有片)

英國野外求生達人、《人在野》節目主持格里爾斯(Bear Grylls)去年在烏克蘭拍攝紀錄片期間，獲烏克蘭總統澤連斯基接見。會面時格里爾斯為了盡快與澤連斯基混熟，決定請他吃朱古力，未料引起一段小插曲。
格里爾斯當時在烏國拍攝Channel 4紀錄片《當格里爾斯遇上澤連斯基》(Bear Grylls Meets President Zelensky)。當他突然遞一塊朱古力給澤連斯基，在場保安大為緊張，有可能是擔心格里爾斯想對澤連斯基不利，甚至毒殺他。格里爾斯周一受訪憶述這段經歷，說︰「當我遞朱古力給澤連斯基時，他其中一名保鑣介入，說他不能吃」。
澤連斯基｜格里爾斯先吃一口以示無毒
格里爾斯續說︰「我隨即明白……我說，『好的，不如我先吃，以示我不是想毒殺他」」，「我也遞給保鑣，因為大家都應該愛吃(吉百利)牛奶朱古力吧？」保鑣們及澤連斯基見狀都立即大笑，澤連斯基亦隨即接過朱古力享用。格里爾斯表示，他理解澤連斯基保鑣的反應。事件惹網民關注，有網民「錯重點」聊到英國朱古力品質，笑言澤連斯基是因為英國朱古力太難吃才想婉拒，而非擔心有毒。
澤連斯基｜烏國受訪者︰我們全都支持澤連斯基
格里爾斯跟澤連斯基相處過後，認為澤連斯基是個「真正謙卑、貼地、專注」的人。當格里爾斯問當地人「你認為澤連斯基怎樣？」時，「他們會答『我之前怎樣想，已經完全不重要』，無論我喜歡或不喜歡他，全國上下目前團結一致，我們全都支持他」。