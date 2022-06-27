英伯明翰氣體爆炸 全屋粉碎一死一危殆 物業剛易手註明「熱水爐待修」 (多圖有片)

港人移英熱門地點之一的伯明翰(Birmingham)，發生住宅氣體爆炸，一間排屋(terraced house)炸成粉碎，夷為平地，鄰近多間屋及多輛汽車亦受損。涉事屋內一名女子當場死亡，一名男子重傷危殆。

出事伯明翰排屋剛易手

位於伯明翰北部Kingstanding的一間排屋，於當地時間周日晚8時30分猛烈爆炸並引發大火。當局隨即收到大量民眾報告電話，6輛消防車及3輛救護車趕抵，消防估計是氣體爆炸肇禍。火勢救熄後可見出事排屋單位已夷為平地，一名女子被埋在瓦礫下證實死亡，一名男子傷勢「非常嚴重」有性命之虞。

當地傳媒指，出事的3房物業最近以16萬英鎊易手，地產網站仍可見其廣告，標明已售，廣告內並註明「熱水爐需維修/更換」(Boiler requires repair/replacement)，但未知與今次慘劇是否有關。

鄰居入屋奮勇救人︰他全身是血

有鄰居憶述，大屋起火後，他與十多名鄰居聽到有人尖叫，「後門有一名男子，我們聽到他尖叫，他被困在廚房內被雪櫃壓住」。鄰居們冒險入屋救人，當時四周都是灰塵及火舌，「我們找到他，把他拉出……他說屋內還有一名女子」，「他的衣服都炸掉了，但看不到他的身體，因他全身都是血」。