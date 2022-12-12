英倫海峽澤西島3層高樓宇爆炸倒塌　至少5死4失蹤料無生還者(有片)

事發在當地上星期六(10日)凌晨近4時，澤西島首府聖赫利爾一座3層高住宅樓宇爆炸著火，跟著完全倒塌，附近另一座建築物亦都受損，遠望見到起火位置火光熊熊，不斷冒出濃煙。網上片段可見，CCTV拍攝到爆炸一刻非常猛烈，強光閃出照亮半空，火舌直衝上至少6層樓高，隨得有大量濃煙席捲空中。

當局初步估計事件或因煤氣爆炸所致

英國當局指，澤西島的樓宇爆炸倒塌事故，增至5人死亡，4人仍然失蹤，預料不會發現生還者。消防證實，早一晚接獲區內居民報告，嗅到煤氣味。澤西島警察局長Robin Smith估計，在爆炸事件發生後，約有40人因建築物損害而暫時安置到其他地方，修復行動和遺體身分辨識需要時間，可能會持續數個星期，初步估計事件很有可能因煤氣爆炸所致，正調查事件起因。