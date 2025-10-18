英偉達在華市佔率清零　黃仁勳：傷害中國往往對美國更糟

10月16日，英偉達創辦人兼執行長黃仁勳表示，由於美國的出口限制，英偉達在中國高階晶片市場份額已從95%降至0%。他強調，傷害中國的行為，往往也會傷害美國，甚至更糟。

中國審查H20晶片

黃仁勳在紐約舉行的一場活動上表示，英偉達已完全退出中國市場。自2022年起，英偉達被禁止出口其用於AI的先進晶片。儘管英偉達最終取得華盛頓許可，可以為中國市場量身訂製、性能較弱的H20晶片，但中國方面隨後對該晶片發起安全審查，並建議中國客戶避開這款「降級版」產品。

黃仁勳強調，仍抱持美國政策改變的希望，並再次呼籲其一貫立場，表示英偉達必須向中國銷售產品，否則市場將被華為等中國競爭對手奪走。他指出，傷害中國的行為，往往也會傷害美國，甚至更糟。