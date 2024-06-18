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國際
2024-06-18 23:11:57

英儲妃凱特復出同一天 梅根宣傳「自家狗餅」搶鏡 網民︰笑死！低莊！

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網民取笑梅根，指她極其量只能夠用自家狗餅搶凱特風頭。圖為梅根好友菲格拉斯的發相。(互聯網)

網民取笑梅根，指她極其量只能夠用自家狗餅搶凱特風頭。圖為梅根好友菲格拉斯的發相。(互聯網)

月前宣布患癌的英國儲妃凱特，日前驚喜現身倫敦白金漢宮舉行的閱兵儀式，與王儲威廉及3名子女一起在白金漢宮露台觀看閱兵，是5個月來首次出席公開活動，成為各界焦點。威廉弟弟哈里夫人梅根的一名朋友，於凱特復出的同一天，在網上大肆宣傳梅根自家生產的果醬及狗餅，引來部分網民瘋狂嘲笑！

凱特日前驚喜現身，是5個月來首次出席公開場合。(路透社)

凱特日前驚喜現身，是5個月來首次出席公開場合。(路透社)

菲格拉斯是梅根的好友。(互聯網) 梅根好友在凱特復出的同一天幫她宣傳狗餅及果醬，被網民鬧爆。(互聯網) 梅根好友在凱特復出的同一天幫她宣傳狗餅及果醬，被網民鬧爆。(互聯網) 梅根好友菲格拉斯的果醬上寫住「2之2」，足見果醬有多珍貴、他有多重要。(互聯網) 梅根各方好友獲發限量果醬，近日紛紛在網上宣傳。(互聯網) 梅根各方好友獲發限量果醬，近日紛紛在網上宣傳。(互聯網) 梅根各方好友獲發限量果醬，近日紛紛在網上宣傳。(互聯網) 梅根各方好友獲發限量果醬，近日紛紛在網上宣傳。(互聯網) 梅根各方好友獲發限量果醬，近日紛紛在網上宣傳。(互聯網) 梅根各方好友獲發限量果醬，近日紛紛在網上宣傳。(互聯網) 梅根各方好友獲發限量果醬，近日紛紛在網上宣傳。(互聯網)

英國王室｜梅根好友發照曬狗餅及限量果醬

梅根公司American Riviera Orchard推出的果醬據報有士多啤梨及紅莓口味，公司亦推出賣相矜貴的狗餅。梅根的友人、47歲職業馬球員菲格拉斯(Nacho Figueras)，在凱特罕有現身的同一天，於IG發布產品照片。據報菲格拉斯是獲梅根限量送出果醬的50名人士之一，而他在IG炫耀的紅莓果醬樽上寫有「2之2」，意即該款果醬限量兩樽，而他獲得其中一樽，可見極盡罕有之餘，亦凸顯他跟梅根的交情有多深厚；他亦有貼出梅根公司所出的狗餅照片。

英國王室｜網民笑了︰梅根盡晒力也只能用狗餅搶鏡

遲不發相早不發相，這位好友偏偏在凱特再度亮相前數小時才發相，隨即引來王室支持者怒罵「低莊」，斥梅根故意搶風頭，已脫離王室還死心不息，把自己與儲妃相提並論，有人直言「我笑了」，「梅根盡了力也只能用果醬及狗餅搶鏡，實在笑死人」，留言獲得逾3,100個讚好；另有人稱「沒甚麼神秘之處，這些『不幸的巧合』已發生過很多次了！」

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梅根自家品牌宣傳片︰

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