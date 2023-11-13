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國際
2023-11-13 18:10:57

英內政大臣柏斐文被炒 祁湛明接任 前英揆卡梅倫出任外相(更新)

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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）今日（13日）決定辭退內政大臣柏斐文（Suella Braverman）(路透社)

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）今日（13日）決定辭退內政大臣柏斐文（Suella Braverman）(路透社)

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）今日（13日）決定辭退內政大臣柏斐文（Suella Braverman），知情人士指辛偉誠「局部重組內閣」，及後官方公布外相祁湛明（James Cleverly）出任內政大臣一職。更令外界意外的是，曾於2010年至2016年出任首相的卡梅倫（David Cameron），竟獲出任外相一職。英國2016年舉行脫歐公投通過脫歐後，支持留歐的時任首相卡梅倫為此下台。

柏斐文曾批警偏袒撐巴示威者 

柏斐文上星期在報章撰文，批評倫敦警方應對親巴勒斯坦人示威時立場有偏頗，她指不相信一些親巴勒斯坦示威是純粹呼籲外界援助加沙，認為他們在為某些組織、尤其是極端伊斯蘭組織表達立場。柏斐文批評倫敦警方高層在處理示威時持雙重標準，比對付極右示威者寬鬆，又形容準備參加上周六倫敦市中心親巴勒斯坦示威的人士是「仇恨示威者」。

柏斐文的言論引發多名國會議員及前警務人員譴責，批評她煽動仇恨分化、試圖以政治介入警隊日常運作及政治凌駕專業，其中一些人更呼籲解僱她。倫敦警察廳首長羅利稱，任何禁止遊行的前提是有嚴重騷亂威脅的情報，沒有理據禁止聲援巴人示威首相府及後表示，辛偉誠並未批准相關文章刊登，當時稱會就事件深入了解，仍對柏斐文充滿信心。

今次是柏斐文在一年多內兩度被辭任內政大臣。在前首相卓慧思（Liz Truss）任內，柏斐文因用私人電郵向一名國會議員發送含機密文件的電郵，被卓慧思要求辭職。

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