英八旬夫婦願攜手赴瑞士安樂死成首例 兒孫滿堂為何仍有此決定？

已結婚46年的Peter和Christine Scott夫婦，跟子女商量後決定申請去瑞士安樂死。(互聯網)

英國一對相濡以沫的老夫婦，決定到瑞士安樂死，若事成將是「二人同行」安樂死的英國首例。 結婚已46年的Peter和Christine Scott夫婦，分別86及80歲，二人有6名孫兒，也算兒孫滿堂。夫婦較早前已向協助安排安樂死、以瑞士為基地的組織The Last Resort提出申請。該組織於上月展示由推動安樂死合法化的國際非牟利組織Exit International負責人Philip Nitschke開發、以3D打印而成的「安樂死膠囊艙」Sarco Pod，據報使用者可親自按下按鈕離世。

安樂死｜「安樂死膠囊艙」Sarco Pod開發雙人版 瑞士為全球目前少數允許在合法條件下安樂死的國家，但Sarco Pod的推出仍有爭議，而且目前仍待開發「雙人版」，因此Peter和Christine Scott夫婦仍須等待。曾任英國皇家空軍工程師的Peter，妻子患上認知障礙症，加上無法負擔沉重的醫療及看護成本，在跟子女商量後，有此黯然決定。Peter受訪時表示，「我倆有長久、快樂、健康、滿足的人生，但如今垂垂老矣……」，「看著妻子精神狀況愈來愈差，而我自己的身體亦不斷衰退，對我來說是可怕的」。

安樂死｜妻患認知障礙 老伯︰她希望控制自己的生活 Christine年輕時曾任護士，Peter表示「顯然我會照顧她直到我無法為止，但她在職業生涯中已照顧過很多認知障礙症患者，她堅決希望保持對自己和生活的控制，安樂死為她提供了這個機會。而我，也不想在失去她後繼續生活」。儘管夫婦的「願望」短期內未必可以實現，但Peter仍希望藉著自己的發聲，推動安樂死在英國合法化的討論。 防止自殺求助熱線： 香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

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