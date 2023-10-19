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國際
2023-10-19 18:26:36

英六旬漢想「重生」二次受洗 浸水5分鐘溺斃 牧師教友在旁卻沒人發現(有片)

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事發時，史密斯(紅圈示)與另一男子浸在水裡一起受洗，長時間沒反應也無人發現。(互聯網)

事發時，史密斯(紅圈示)與另一男子浸在水裡一起受洗，長時間沒反應也無人發現。(互聯網)

人生就是充滿諷刺和遺憾……英國一名61歲柏金遜症男子希望「重生」，便接受第二次洗禮，不料受洗期間就在水池裡溺斃，當時連同牧師和教友10多人在場，竟無人發現……

英國《每日郵報》報道，事發於本月8日，居於倫敦南部的史密斯(Robert Smith)，長途跋涉前去伯明翰參加這場受洗儀式。史密斯與另一名年輕男子一起泡進水池受洗，女牧師里德巴特利(Cheryl Reid-Bartley)主持儀式，池邊圍著一群教友，估計至少有12人，一起為兩人禱告，獻上祝福，過程在教會Facebook專頁進行直播。

浸水近5分鐘也沒人理會

從事發時的直播畫面可見，史密斯浸在水裡，一度掙扎約2分鐘，試著把頭部露出水面，但身體愈來愈下沉，就這樣臉部朝下、浸在水裡至少450秒。期間，里德巴特利站在池裡進行儀式，但只和另一名受洗者互動，跟他說話、禱告、吟唱聖詩，又在池裡走動，最後拉起男子與他擁抱，一直沒注意到旁邊的史密斯可能出事，其他站在池邊的教友也沒注意。

網民看直播 通知教會

直至里德巴特利與年輕男子完成儀式後，她才看看史密斯，只見他臉部朝下、浮在水裡，此時直播中斷。報道指，有網民看FB直播，發現史密斯情況不妙，即通知教會，教會即終止直播。醫護接報到場，證實史密斯已死亡。

史密斯(紅圈示)與另一男子浸在水裡一起受洗。(互聯網) 男子起身。(互聯網) 男子起身，史密斯沒動靜。(互聯網) 女牧師與男子互動。(互聯網) 女牧師與男子說話，沒理會史密斯。(互聯網) 女牧師與男子說話，沒理會史密斯。(互聯網) 女牧師與男子進行儀式，一直沒注意史密斯。(互聯網) 女牧師吟唱，也沒理會史密斯。(互聯網) 女牧師在池裡走動，也沒查看史密斯。(互聯網) 女牧師把男子拉起。(互聯網) 女牧師與男子擁抱，仍沒理會史密斯。(互聯網)

家人要討回公道

報道指，史密斯是牙買加人，移居英國已25年，任職理髮師，有7個孫兒，晚年患上柏金遜症。他少年時已受洗過，但想成為「重生的信仰者」，便參加儀式接受二次洗禮。一名友人受訪時透露，家人已勸過史密斯不要去，說他年事已高又患柏金遜症，但他十分投入教會活動，還是去了。友人指，有親友觀看FB直播，「無法相信為何現場14人，完全無人發現他這樣長時間浸在水裡」。身在牙買加的親人則要求警方徹查，稱「要知道答案」。

女牧師發文：在天堂遇見他

女牧師里德巴特利事後在教會FB專頁發文指，史密斯過世後，她「在天堂」曾與對方談話，他看來年青，與耶穌在花園一起跳舞；又指史密斯希望在天堂可留一席位、與神對話，相信他「瞥見天堂，而不想返回人間」。

報道指，警方事後拘捕里德巴特利，經調查後她獲准保釋，當局將進行驗屍以確定史密斯死因。

溺斃的史密斯。(互聯網) 溺斃的史密斯。(互聯網) 女牧師里德巴特利。(互聯網) 女牧師里德巴特利。(互聯網) 女牧師里德巴特利。(互聯網)
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