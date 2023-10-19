英六旬漢想「重生」二次受洗 浸水5分鐘溺斃 牧師教友在旁卻沒人發現(有片)

事發時，史密斯(紅圈示)與另一男子浸在水裡一起受洗，長時間沒反應也無人發現。(互聯網)

人生就是充滿諷刺和遺憾……英國一名61歲柏金遜症男子希望「重生」，便接受第二次洗禮，不料受洗期間就在水池裡溺斃，當時連同牧師和教友10多人在場，竟無人發現……

英國《每日郵報》報道，事發於本月8日，居於倫敦南部的史密斯(Robert Smith)，長途跋涉前去伯明翰參加這場受洗儀式。史密斯與另一名年輕男子一起泡進水池受洗，女牧師里德巴特利(Cheryl Reid-Bartley)主持儀式，池邊圍著一群教友，估計至少有12人，一起為兩人禱告，獻上祝福，過程在教會Facebook專頁進行直播。

浸水近5分鐘也沒人理會

從事發時的直播畫面可見，史密斯浸在水裡，一度掙扎約2分鐘，試著把頭部露出水面，但身體愈來愈下沉，就這樣臉部朝下、浸在水裡至少4分50秒。期間，里德巴特利站在池裡進行儀式，但只和另一名受洗者互動，跟他說話、禱告、吟唱聖詩，又在池裡走動，最後拉起男子與他擁抱，一直沒注意到旁邊的史密斯可能出事，其他站在池邊的教友也沒注意。

網民看直播 通知教會

直至里德巴特利與年輕男子完成儀式後，她才看看史密斯，只見他臉部朝下、浮在水裡，此時直播中斷。報道指，有網民看FB直播，發現史密斯情況不妙，即通知教會，教會即終止直播。醫護接報到場，證實史密斯已死亡。