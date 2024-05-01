英再爆斬人 17歲學生校內利器施襲3傷 涉企圖謀殺被捕

在倫敦昨日發生造成1死4傷的隨機斬人案後，位於謝菲爾德(Sheffield)的一間中學，於今晨有學生在校內以「利器」傷人後，涉嫌「企圖謀殺被捕」。

警方今晨8時50分接到報告稱有學童被「利器」(sharp object)傷害後，立即趕往事發的Birley Community College，傷者亦包括兩名成年人，幸據報傷勢不算嚴重。校園在事發後一度封鎖，校方在發給家長的電郵中寫道：「今天早上在學校發生了一宗事件……所有的教職員和學生(現已)安全無恙，緊急服務人員已隨即到場協助。請暫時不要前往學校。」