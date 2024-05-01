英再爆斬人 17歲學生校內利器施襲3傷 涉企圖謀殺被捕

在倫敦昨日發生造成1死4傷的隨機斬人案後，位於謝菲爾德(Sheffield)的一間中學，於今晨有學生在校內以「利器」傷人後，涉嫌「企圖謀殺被捕」。
警方今晨8時50分接到報告稱有學童被「利器」(sharp object)傷害後，立即趕往事發的Birley Community College，傷者亦包括兩名成年人，幸據報傷勢不算嚴重。校園在事發後一度封鎖，校方在發給家長的電郵中寫道：「今天早上在學校發生了一宗事件……所有的教職員和學生(現已)安全無恙，緊急服務人員已隨即到場協助。請暫時不要前往學校。」
學校襲擊案｜女學生發短訊給母親︰門鎖住了，我躲在桌下
但不少家長還是立即趕到學校。家長Sophie Jones表示，今晨她收到女兒發來的短訊，說學校「封鎖了，燈熄滅了，門被鎖住了，她躲在書桌下」，「那真的很可怕。我問她是否在開玩笑，因為這種情況似乎很不真實」，幸好女兒之後報平安稱沒事。英媒指被捕的17歲少年，目前仍被警方拘留。教育大臣喬芝蘭(Gillian Keegan)指對事件感到不安。
英國上周亦曾發生校園襲擊案，威爾斯安曼福特(Ammanford)一間中學發生持刀傷人案，造成最少3人受傷。英媒指事件起因涉及兩女學生，傷者包括兩名出面勸阻的教職員，一名女學生其後被捕。事發時有學生嚇得爬過7呎高圍欄逃生。