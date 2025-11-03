英列車無差別斬人 暫不涉恐襲 11傷2命危兩疑兇被捕

英國一列火車發生斬人案，一列原定開往倫敦的火車，在駛至劍橋郡亨廷頓(Huntingdon)以北時，有人持刀猛砍乘客，造成11人受傷，其中9人一度命危。兩名嫌犯當場被捕，案件被列為「重大事件」，反恐部門介入調查。英警昨交代案情指暫時認為不涉恐怖襲擊，並稱被捕2人是英籍非裔及加勒比裔男子，分別32及36歲。

事發於當地時間前晚(1日)7時42分，從南約克郡唐卡斯特(Doncaster)，開往倫敦國王十字站(London King’s Cross)的列車，在彼得伯勒站(Peterborough)開車不久後，兇徒突然持「大型刀具」攻擊乘客。

