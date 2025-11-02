英列車驚爆瘋狂斬人案 9人命危 2疑兇被捕 反恐部門介入調查

英國一列火車發生斬人案，一列倫敦東北鐵路(LNER)火車駛至劍橋郡亨廷頓(Huntingdon)以北時，有人持刀猛砍乘客，造成10人受傷，其中9人命危。兩名嫌犯當場被捕，反恐部門已介入調查。

乘客突聽見有人尖叫「他們有刀！」

事發於當地時間昨晚(1日)7時42分，從唐卡斯特(Doncaster)開往倫敦國王十字站(London King's Cross)的列車，在彼得伯勒站(Peterborough)開車不久後，兇徒突然持「大型刀具」攻擊乘客。目擊者蓋文描述：「我當時戴著耳機，我聽到有人尖叫『他們有刀！我被刺了！』我抬頭見他滿身是血。多人穿過車卡躲避刀手，而那個人最後在我們埋站時倒下了。」有驚慌乘客躲進廁所避難，多人在推撞期間受傷，「我們依工作人員指示疏散至月台，看到有好幾個被刺傷的人步出……我們下車時，警員正跟疑犯對峙」。