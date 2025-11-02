英列車驚爆瘋狂斬人案 9人命危 2疑兇被捕 反恐部門介入調查

英國一列火車發生斬人案，一列倫敦東北鐵路(LNER)火車駛至劍橋郡亨廷頓(Huntingdon)以北時，有人持刀猛砍乘客，造成10人受傷，其中9人命危。兩名嫌犯當場被捕，反恐部門已介入調查。
乘客突聽見有人尖叫「他們有刀！」
事發於當地時間昨晚(1日)7時42分，從唐卡斯特(Doncaster)開往倫敦國王十字站(London King's Cross)的列車，在彼得伯勒站(Peterborough)開車不久後，兇徒突然持「大型刀具」攻擊乘客。目擊者蓋文描述：「我當時戴著耳機，我聽到有人尖叫『他們有刀！我被刺了！』我抬頭見他滿身是血。多人穿過車卡躲避刀手，而那個人最後在我們埋站時倒下了。」有驚慌乘客躲進廁所避難，多人在推撞期間受傷，「我們依工作人員指示疏散至月台，看到有好幾個被刺傷的人步出……我們下車時，警員正跟疑犯對峙」。
案件已列為「重大事件」
警方一度啟動「Code Plato」（針對恐怖襲擊的緊急代號），30名武裝警員包圍在亨廷頓站緊急停站的列車，以電槍制伏揮刀疑犯。法醫連夜在軌道蒐證，警方以無人機盤旋監控現場，並出動警犬搜索列車，直至確定威脅已解除。英國交通警察指案件已列為「重大事件」，反恐部門介入調查，首相施紀賢譴責案件「令人髮及令人憂慮」。警方指，暫未能確定疑犯動機。列車營運商LNER一度向乘客發出「請勿出行」警告，稱「預計中斷將持續到當天結束」。