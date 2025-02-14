英前外交部首席捕鼠大臣派駐百慕達　成史上第一隻貓外交官(有片)

在2020年宣布退休的英國外交部前首席捕鼠大臣Palmerston有新任務，牠在社交平台「發聲」，透露自己將作為外交顧問隨同英國海外領地百慕達的新任總督前往當地擔任外交顧問，同時成為英國史上第一位「貓外交官」。

綜合報道，Palmerston的貼文表示，牠受到這個完美的外交職位吸引，決定「重出江湖」，以半退休身份出任百慕達新總督的貓外交顧問，正忙於會見熱情的當地居民。牠之後又「發文」，指前往百慕達旅途遙遠，感謝隨行人員照顧。英國外交部表示，Palmerston只會出席牠覺得重要的活動，有需要時提供建議，當然不少得會小睡一會。