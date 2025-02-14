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國際
2025-02-14 13:27:49

英前外交部首席捕鼠大臣派駐百慕達　成史上第一隻貓外交官(有片)

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英前外交部首席捕鼠大臣派駐百慕達，成史上第一隻貓外交官。(X)

英前外交部首席捕鼠大臣派駐百慕達，成史上第一隻貓外交官。(X)

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2020年宣布退休的英國外交部前首席捕鼠大臣Palmerston有新任務，牠在社交平台「發聲」，透露自己將作為外交顧問隨同英國海外領地百慕達的新任總督前往當地擔任外交顧問，同時成為英國史上第一位「貓外交官」。

綜合報道，Palmerston的貼文表示，牠受到這個完美的外交職位吸引，決定「重出江湖」，以半退休身份出任百慕達新總督的貓外交顧問，正忙於會見熱情的當地居民。牠之後又「發文」，指前往百慕達旅途遙遠，感謝隨行人員照顧。英國外交部表示，Palmerston只會出席牠覺得重要的活動，有需要時提供建議，當然不少得會小睡一會。

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英國外交部表示，Palmerston只會出席牠覺得重要的活動，有需要時提供建議，當然不少得會小睡一會。(X) 英國外交部表示，Palmerston只會出席牠覺得重要的活動，有需要時提供建議，當然不少得會小睡一會。(X)

Palmerston兩年捉27隻老鼠 戰功彪炳

報道提到，Palmerston2016年加入英國外交部，牠當時2歲大，原本待在「巴特西貓狗之家」(Battersea Dogs and Cats Home)，在英國外交部的挑選之下擔任捕鼠官一職。牠以英國任職時間最長的外交大臣Lord Palmerston的名字命名。牠在新型冠狀病毒疫情期間遷出位於倫敦市中心的辦公大樓，2020年退宣布退休，外交部更特製短片作紀念。但在牠任職的4年期間，幫助了英國外交部打擊了鼠患，為外交部員工創造了舒適的工作環境。單計牠上任的頭兩年，Palmerston就已捉到27隻老鼠，戰功彪炳。

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