英前將領警告︰若特朗普回朝退出北約 普京恐揮軍歐洲 英將須出兵

美國大選2024將於11日舉行，各界關注特朗普會否回朝。特朗普近日作出鼓勵俄羅斯攻擊拖欠經費的北約成員國，引起關注。特朗普當年出任總統時，曾狠批部分北約成員國拖欠經費，揚言美國會退出北約，令人關注他一旦再次入主白宮，會否舊事重提。有英國前將領警告，若特朗普回朝後真退出北約，將鼓勵普京向歐洲擴張，屆時北約諸國須急速武裝，包括英國在內等國料將被迫出兵烏克蘭，以阻俄軍侵入歐洲。

根據北約歐洲成員國的協議，各國須把每年國內生產總值(GDP)2%作為作為北約軍費。然而在特朗普仍是總統時期的2018年，他對幾個國家未能達到配額感憤怒，威脅要退出北約。根據北約公布的數據，2023年美國的北約軍費開支佔GDP 3.49%、英國佔2.07%，但德國、法國、意大利和西班牙均未達2%。