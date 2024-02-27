英前將領警告︰若特朗普回朝退出北約 普京恐揮軍歐洲 英將須出兵

美國大選2024將於11日舉行，各界關注特朗普會否回朝。特朗普近日作出鼓勵俄羅斯攻擊拖欠經費的北約成員國，引起關注。特朗普當年出任總統時，曾狠批部分北約成員國拖欠經費，揚言美國會退出北約，令人關注他一旦再次入主白宮，會否舊事重提。有英國前將領警告，若特朗普回朝後真退出北約，將鼓勵普京向歐洲擴張，屆時北約諸國須急速武裝，包括英國在內等國料將被迫出兵烏克蘭，以阻俄軍侵入歐洲。
根據北約歐洲成員國的協議，各國須把每年國內生產總值(GDP)2%作為作為北約軍費。然而在特朗普仍是總統時期的2018年，他對幾個國家未能達到配額感憤怒，威脅要退出北約。根據北約公布的數據，2023年美國的北約軍費開支佔GDP 3.49%、英國佔2.07%，但德國、法國、意大利和西班牙均未達2%。
美國大選2024｜前英將領︰英國及盟友將被迫「迅速重新武裝」
目前正捲土重來的特朗普，對北約的立場並無軟化，早前更公開「鼓勵」俄羅斯等入侵者對未支付費用的北約盟友「做他們想做的任何事」。英國陸軍皇家坦克團前上校德布雷頓戈登(Hamish de Bretton-Gordon)接受英媒訪問時，萬一特朗普再當選然後真的退出北約，英國及其盟友將被迫「迅速重新武裝」(re-arm at pace)。
德布雷頓戈表示︰「沒有美國，北約將大大削弱，儘管芬蘭和瑞典的加入會稍微彌補一些」。他並警告，美國退出北約將令普京對烏克蘭以至歐洲更加強硬，並擴大入侵，迫使英國派遣部隊到烏克蘭以阻止俄羅斯進攻。他說︰「至少英國和法國仍然擁有核威懾力量，這將令普京有顧慮」，但「英國和其他歐洲北約國家需要迅速重新武裝，我預計他們將要在烏克蘭投入地面部隊，以阻止俄羅斯向西方的進攻」，但他強調「這是最壞情況」。
北約秘書長斯托爾滕貝格較早表示，預計今年18個成員國，可以實現軍費佔國內生產總值百分之2的目標。